Memurun zam pazarlığı başlıyor

Kamuda 700 binden fazla işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi protokol görüşmeleri tüm hızıyla sürerken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam pazarlığı için de geri sayım başladı. Türkiye'de yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı yarın gerçekleştirilecek. 2 Ağustos’ta başlayacak görüşmeler öncesinde Memur-Sen zam talebini belirledi.

REFAH PAYI TALEPLER ARASINDA

Buna göre Memur-Sen kamu görevlilerine 600 TL seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 zam talep etti. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi. Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.

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ANLAŞMA OLMAZSA HAKEM KURULU’NA

Kamu çalışanları ve emeklilerinin 2022-2023 dönemini kapsayacak sözleşme süreci, 2 Ağustos’ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantı ile resmi olarak başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona erecek. Taraflar arasına bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.

SENDİKALARDAN ORTAK ÇALIŞMA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve KESK’e, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecinde birlikte hareket etme çağrısında bulunduklarını anımsattı. Yalçın, “Davetimize olumlu cevap veren Kamu-Sen ile birlikte ortak çalışma gerçekleştirdik. Teknik ekiplerimize teşekkür ediyorum.” dedi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise geçen dönemde alınan Hakem Kurulu Kararı gereği kamu görevlilerine 2020’nin ilk ve ikinci 6 aylık dönemlerinde yüzde 4’er, 2021’in her iki 6 aylık dönemi için ise yüzde 3’er zam yapıldığını vurguladı.

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Ali Yalçın

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