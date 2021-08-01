Ekonomi Memurun zam pazarlığı başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Memurun zam pazarlığı başlıyor

Türkiye’de yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin gözü zam pazarlığına çevrildi. 2 Ağustos’ta başlayacak görüşmeler öncesinde memur sendikaları, kamu görevlilerine 600 TL seyyanen zam, 2022’de yüzde 21 ve 2023’te yüzde 17 zam talebiyle pazarlık masasına oturacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Memurun zam pazarlığı başlıyor
Arşiv

Kamuda 700 binden fazla işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi protokol görüşmeleri tüm hızıyla sürerken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam pazarlığı için de geri sayım başladı. Türkiye'de yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı yarın gerçekleştirilecek. 2 Ağustos’ta başlayacak görüşmeler öncesinde Memur-Sen zam talebini belirledi.

REFAH PAYI TALEPLER ARASINDA

Buna göre Memur-Sen kamu görevlilerine 600 TL seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 zam talep etti. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi. Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.

ANLAŞMA OLMAZSA HAKEM KURULU’NA

Kamu çalışanları ve emeklilerinin 2022-2023 dönemini kapsayacak sözleşme süreci, 2 Ağustos’ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantı ile resmi olarak başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona erecek. Taraflar arasına bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.

SENDİKALARDAN ORTAK ÇALIŞMA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve KESK’e, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecinde birlikte hareket etme çağrısında bulunduklarını anımsattı. Yalçın, “Davetimize olumlu cevap veren Kamu-Sen ile birlikte ortak çalışma gerçekleştirdik. Teknik ekiplerimize teşekkür ediyorum.” dedi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise geçen dönemde alınan Hakem Kurulu Kararı gereği kamu görevlilerine 2020’nin ilk ve ikinci 6 aylık dönemlerinde yüzde 4’er, 2021’in her iki 6 aylık dönemi için ise yüzde 3’er zam yapıldığını vurguladı.

Ali Yalçın
Ali Yalçın

Bakan Elvan duyurdu: KDV oran indirimleri iki ay daha uzatıldı
EKONOMİ
Bakan Elvan duyurdu: KDV oran indirimleri iki ay daha uzatıldı

Bakan Bilgin: 36 ilaç daha geri ödeme listesinde
EKONOMİ
Bakan Bilgin: 36 ilaç daha geri ödeme listesinde
Abone Ol Google News
Tek tek sohbet etti

Tek tek sohbet etti

Erdoğan Manavgat'ta vatandaşlarla bir araya geldi.
Yüreğimiz sızlıyor

'Yüreğimiz sızlıyor'

​Kurtulmuş'tan Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti.
107 yangının98i kontrol altında

'107 yangının
98'i kontrol altında'

​Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı.
Karaçam mı<br>zeytin ağacı mı?

Karaçam mı
zeytin ağacı mı?

​Uzmanlar uyardı: Yangın sonrası hemen fidan dikmek doğru değil.

Van'da sel felaketi

Van'da sel felaketi

Beş ev yıkıldı, insanlar suda sürüklendi.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara çağrı.
Ölü sayısı yükselişte

Ölü sayısı yükselişte

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine yapılacak yardımları tek tek açıkladı.
Randevusuz gelmeyin

Randevusuz gelmeyin

​Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için önemli çağrı.

11 hava aracı<br>daha gönderiyor

11 hava aracı
daha gönderiyor

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek verecek.

'Annen sana emanet'

'Annen sana emanet'

​Yangın şehidi Erdal Tovka'nın son sözleri.

​Havadan incelemelerde bulundu.
Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Acımız çok büyük. Olayı duyduğumuz andan itibaren hepimizin ciğerleri yanıyor. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Suçlu ve faillerin en kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, "Bizim 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın her birisi için Türkiye'nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır." dedi.
Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım
Gündem

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldı. Vatandaşlar Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkisini dile getiren vatandaşlar, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım!" şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.