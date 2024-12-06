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Menülerde yeni dönem

Menülerde yeni dönem

Ali Kürşat Büyükada
04:006/12/2024, Friday
G: 6/12/2024, Friday
Yeni Şafak
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Döner, iskender ve hamburgerde içecek belirtme zorunluluğu geliyor.
Döner, iskender ve hamburgerde içecek belirtme zorunluluğu geliyor.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’na (TESK) gönderilen yazı ile lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelerin menülerine yeni zorunluluklar getiriliyor. 81 ildeki birliklere gönderilen yazıda aynı türdeki ürünleri farklı usul ve ölçüler ile farklı fiyatlarla satması durumunda ürünlerin içerikleri ve gramaj bilgileri yazılacak. Uygulama, en fazla satışı yapılan döner, iskender ve hamburger ile başlayacak.


TÜKETİCİ NEYE PARA ÖDEDİĞİNİ BİLECEK

Bu kapsamda örneğin döner satışı yapan bir işletme ekmek arası döner, dürüm döner ve servis döner arasındaki fiyat farkının neden kaynaklandığını yazmak zorunda olacak. Dürüm dönerde lavaşın fiyatı, var ise içindeki sosun fiyatı gibi bilgileri menüye koymak zorunlu hale gelecek. Böylece menüye bakarken yaşanan kafa karışıklığı da son bulacak.


GRAMAJ VE FİYATLAR EKSİKSİZ BELİRTİLECEK

Gıda işletmeleri tarafından aynı marka ve özellikte üretilmiş ürünlerin içeriğinin bilgisi ve gramajı tüketiciye eksiksiz verilecek. Hamburger satan bir işletmenin aynı ürünü parçalayarak köfte olarak sattığı takdirde fiyat farkı koymasının önüne geçilecek. Fiyatları ayrı olan hamburgerlerin veya köftelerin gramajları da eksiksiz olarak belirtilecek.


#Ekonomi
#menü
#Ticaret Bakanlığı

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