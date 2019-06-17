Mercedes A Sedan lider olmaya geldi

Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ilk sedan otomobili ve sınıfının en yeni üyesi A-Serisi Sedan, Türkiye’de yollara çıkıyor. 246 bin 100 liradan başlayan lansmana özel fiyatlarla bu ay satışa sunulan A-Serisi Sedan’ın, 2019 yılı toplam satışlarının en az yüzde 10’luk dilimini oluşturması ve Mercedes-Benz’e Premium kompakt sınıf liderliğini yeniden kazandırması bekleniyor.

EN ÇOK SATILAN MODEL OLACAK

Şükrü Bekdikhan

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, A-Serisi’nin Mercedes-Benz yeni model için iddialı olduklarını belirterek, “Sedan araçlar Türkiye pazarında geniş bir hacme sahip. Biz de kompakt sınıftaki ilk sedan modelimiz yeni A-Serisi Sedan ile premium otomobil segmentindeki liderliğimizi güçlendirerek korumayı hedefliyoruz. Haziran ayı itibarıyla satışa sunduğumuz Yeni A-Serisi Sedan’ın 2019 yılı satışlarımızın en az yüzde 10’luk dilimini oluşturmasını bekliyoruz. Aracımızın Türkiye pazarı için başta gelen modellerden biri olacağına inanıyoruz” diye konuştu. 2019’da daralan pazara rağmen Ocak-Mayıs ayları arasında, önceki 3 senede olduğu gibi toplam premium otomobil pazarındaki liderliği korumayı sürdürdüklerini belirten Bekdikhan, “A-Serisi Sedan’ın da etkisiyle premium kompakt sınıftaki liderliğimizi bu sene de sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

22 YILDA 6 MİLYON SATTI

1997 yılında A-Serisi ile kompakt sınıfa giriş yapan Mercedes-Benz, yıllar içerisinde başlı başına bir model ailesine dönüşen kompakt sınıf modellerinden 6 milyon adet sattı. Marka, ailenin yedinci üyesi A-Serisi Sedan ile ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Sadece Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ürün gamını genişletmekle kalmayan A-Serisi Sedan, aynı zamanda C, E ve S-Serisi modellerini de tamamlıyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, biri dizel ve diğeri benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle donatılıyor. Benzinli cephesinde 163 BG ve 250 Nm tork üreten ve çift kavramalı 7G-DCT ile kombine edilen A 200 devreye giriyor. Dizelde ise 116 BG ve 260 Nm tork üreten motor ve çift kavramalı 7G-DCT ile donatılan A 180 d sunuluyor.

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100 KİLOMETREDE 4,1 LİTRE YAKIYOR

7 ileri DCT şansımana sahip yeni A-Serisi Sedan’ın A 200 modelinin karma kullanımında 100 kilometrede 5,4 ile 5,2 litre arasında fabrika yakıt verilerine sahip. A 180 d ise 4,3-4,1 litre karma yakıt performansı sergiliyor.

4 yıllık sınırsız garanti

Kilometre sınırı olmadan, 4 yıllık garanti: Yeni A-Serisi Sedan modelini de kapsayan kampanyada, 2019 yılında satışa sunulan tüm otomobiller, premium segmentte bir ilk olarak “Kilometre sınırı olmadan, 4 yıllık garanti” ile satışa sunuluyor. Hizmet paketinden yararlanmak isteyen müşterilerin, bakım ve onarım işlemleri için otomobillerini garanti belgesindeki koşullar kapsamında 48’inci ayın sonuna kadar düzenli olarak yetkili servislere getirmeleri gerekiyor.