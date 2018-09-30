Ekonomi Merkez bankaları altın topluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez bankaları altın topluyor

Geçen yılın ilk yarısında 178,6 ton altın toplayan merkez bankaları, 2018’in aynı döneminde rezervlerine 193,3 ton altın ekledi. Merkez bankalarının ilk yarıda gerçekleştirdikleri altın alımı, 2015’ten bu yana olan en yüksek seviyeye çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez bankaları 193,3 tonla son 3 yılın en güçlü ilk yarı alımını gerçekleştirdi.
Merkez bankaları 193,3 tonla son 3 yılın en güçlü ilk yarı alımını gerçekleştirdi.

"Güvenilir liman" altın, küresel finans kriziyle birlikte bireysel yatırımcılar gibi merkez bankalarının da tercihi haline gelirken, merkez bankaları 193,3 tonla son 3 yılın en güçlü ilk yarı alımını gerçekleştirdi. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerinden derleyerek hazırladığı rapora göre, küresel merkez bankalarının sahip olduğu altın rezervleri 2018'in ilk yarısında 33 bin 763,6 tona yükseldi.

193 TON EK REZERV

Geçen yılın ilk yarısında 178,6 ton altın alan merkez bankaları, 2018'in aynı döneminde rezervlerine 193,3 ton altın ekledi. Böylece Merkez bankalarının bu yılın ilk yarıda gerçekleştirdikleri altın alımı 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. Söz konusu alımlarda Rusya, Türkiye ve Kazakistan önemli rol oynadı. İlk yarıda toplam altın alımlarının yüzde 86'sı söz konusu 3 ülke tarafından gerçekleştirildi.

İLK İKİ SIRAYI RUSYA VE TÜRKİYE PAYLAŞTI

Merkez bankalarının 2017 başından itibaren gerçekleştirdiği altın alım miktarında Rusya 383,3 tonla ilk sırada yer aldı. Türkiye ise 2017 başından bu yana altın rezervlerini en hızlı artıran ülkeler sıralamasında Rusya'nın ardından 125,8 tonla ikinci oldu. Listede üçüncü sıraya yerleşen Kazakistan ise, bu dönemde altın rezervlerini 68,4 ton artırdı.

DOLAR VE TAHVİLE GÜVEN İYİCE AZALDI

Finans Analist İslam Memiş, Merkez bankalarının altın talebini artırmasını “Finansal tedbir" olarak değerlendirdi. Memiş, 2019’un finans piyasaları için zorlu geçebileceğini, ticaret savaşları ve savaş risklerinin dünya ekonomileri üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bu sebeple güvenilir liman olarak altın talebinin artacağını ifade etti. Memiş, “Merkez bankaları, dolar ve tahvillere güvenmiyor. Fiziki altın hem ticari enstrüman hem de yatırım araçları içinde en çok kazandıran olmaya devam edebilir” dedi.

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