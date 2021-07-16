Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 69 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 9 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 964 milyon dolar artışla 62 milyar 583 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 2 Temmuz'da 59 milyar 619 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri de arttı

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 892 milyon dolar artarak 40 milyar 595 milyon dolardan 41 milyar 487 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 855 milyon dolar artarak 100 milyar 214 milyon dolardan 104 milyar 69 milyon dolara yükseldi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara ulaştı