Türkiye ekonomi tarafında attığı adımlar uluslararası kurumlar tarafından da yakından takip edilip takdir ediliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch ve S&P ekonomistleri, Türk ekonomisinde makro politikalara dönüşün yakın vadeli makrofinansal istikrar risklerini azalttığına dikkat çekerken, para birimini desteklemek ve enflasyonu istikrara kavuşturmak için gerekli mekanizmaların da ortaya konulduğuna vurgu yaparak enflasyonda kademeli düşüş ile para biriminde istikrar beklediklerini ifade etti.