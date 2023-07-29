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Ekonomi

Merkez'e üç yeni başkan yardımcısı

Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığa getirilmesinin ardından üç başkan yardımcısı da değişti. Başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

04:00 . 29/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan, Fatih Karahan.

Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan, Fatih Karahan.

Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından yönetimde üst düzey görev değişikliği yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Görevden alınan isimlerin yerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Hatice Karahan,Doç.Dr. Osman Cevdet Akçay ve Dr. Fatih Karahan atandı. Yeni atanan başkan yardımcıları aynı zamanda Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olarak da görev yapacak. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Hatice Karahan, 2020’de Profesörlük ünvanı aldı. Yeni Şafak Gazetesi’nde uzunca bir süre yazarlık yapan Karahan, Harvard Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak 2 yıl görev yaptı. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olan Osman Cevdet Akçay, doçentliğini aynı üniversiteden aldı. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden mezun olan Ekonomist Fatih Karahan ise 2012-2022 arasında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak çalıştı.



#Merkez Bankası
#Osman Cevdet Akçay
#Fatih Karahan
#Hatice Karahan
1 saat önce
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