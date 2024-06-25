Mevduatta TL dönemi

Ekonomik programın uygulanmasına yönelik verilen kararlılık mesajları ve enflasyonla mücadelede atılan adımlar, yatırımcıların TL'ye ilgisini zirveye taşıdı. Son hızla süren dış kaynak girişiyle birlikte dövizin değer kazanmayacağına ilişkin güçlenen beklentiler, mevduatta TL'yi adeta güvenilir liman haline getirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; TL mevduat hesaplarının payı son 1 yılda 4,6 puan artarak yüzde 62’ye dayandı.

TOPLAM ARTIŞ 150 MİLYAR DOLAR

2 Haziran 2023’te 10 trilyon 947 milyar 263 milyon lira seviyesinde bulunan toplam mevduat 7 Haziran 2024’te yüzde 45,17 yükselişle 15 trilyon 892 milyar 705 milyon liraya ulaştı. Döviz cinsinden ifade etmek gerekirse toplam mevduattaki artışın 150 milyar doları aştığı görülüyor. Aynı dönemde TL mevduat ise yüzde 56,67 büyüyerek 6 trilyon 250 milyar 742 milyon liradan 9 trilyon 793 milyar 214 milyon liraya çıktı.

TABLO TERSİNE DÖNDÜ

Ekonomi yönetiminin politika faizinde yaptığı artışlar ve sadeleşme hamleleriyle birlikte TL mevduatın toplam hesaplar içindeki payı yüzde 61,6 oldu. TL mevduatın payı son 1 yılda 4,6 puan arttı. Toplam mevduat hacminde TL’nin payı 2021 sonunda yüzde 35,5, 2022’de yüzde 53,9 ve Haziran 2023’te yüzde 57 seviyesindeydi. Böylece 2021 ve 2022’deki mevduat dağılımı tablosu geçtiğimiz yıl itibarıyla tersine döndü.

Yine BDDK verilerine göre; 2 Haziran 2023’te 4 trilyon 696 milyar 520 milyon lira olan yabancı para mevduatlar 7 Haziran 2024’te 6 trilyon 99 milyar 490 milyon liraya tırmandı.

DÖVİZ HESAPLARINDA ERİME DEVAM EDİYOR

Yabancı para mevduatlarda yıllık değişim oranı yüzde 29,87 olarak hesaplandı. Yabancı para mevduatın payı 2023 yılının Haziran ayında yüzde 43 iken, 7 Haziran 2024 itibarıyla yüzde 38,4’e geriledi. Yılbaşında ise TL mevduat 8 trilyon 673 milyar 164 milyon lira iken, toplam hesaplar içerisindeki payı yüzde 59 seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde 6 trilyon 7 milyar 95 milyon lira olan döviz cinsinden mevduatın toplam hesaplar içerisindeki payı da yüzde 41 olarak gerçekleşmişti.







