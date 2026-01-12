MHR GYO 2025 yılını kurumsal yönetimde rekor başarıyla kapattı

Kurumsal yönetimde şeffaflık, eşitlik ve kapsayıcılığı temel alan yaklaşımıyla sürdürülebilir değer üretmeyi hedefleyen MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (MHR GYO), 2025 yılında kurumsal yönetim alanında dikkat çekici bir başarıya imza attı.
DRC Rating tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’na göre MHR GYO’nun kurumsal yönetim notu, 87,26’dan 94,32’ye yükselerek 7,06 puanlık rekor bir artış gösterdi. Bu artış, 2025 yılı içerisinde Borsa İstanbul’da açıklanan kurumsal yönetim notları arasında en yüksek artış olarak öne çıktı.
2026’ya Güçlü Yönetişim Adımıyla girildi
MHR GYO, 2025 yılını kurumsal yönetimde elde ettiği bu güçlü performansla tamamlarken, 2026 yılına da yönetişim yapısını daha da güçlendiren stratejik bir adımla girdi. Şirket, Eşitlik, Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Fırsat Eşitliği Politikası doğrultusunda; tarafsızlığı artırmak, yönetim kurulunda çeşitliliği güçlendirmek ve daha bağımsız bir karar alma yapısı oluşturmak amacıyla bağımsız yönetim kurulu üye sayısını 4’e yükseltti.
Deneyim, Bağımsızlık ve Çeşitlilik Aynı Masada
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu’ndaki 30 yıllık tecrübesiyle Hatice Kara, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak MHR GYO ailesine katıldı. Kara’nın derin bilgi birikimi ve deneyiminin, şirketin sürdürülebilir büyüme yolculuğuna ve yönetişim kalitesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.
Hatice Kara’nın katılımıyla birlikte, 9 kişiden oluşan yönetim kurulunun neredeyse yarısı bağımsız üyelerden oluşur hale geldi. Bu yüksek bağımsızlık oranı, sermaye piyasalarında örneği az görülen bir yönetişim standardını temsil ederken; tarafsızlık, şeffaflık ve etkin karar alma süreçlerini daha da güçlendiriyor.
“Bu Bir Zihniyet Dönüşümünün Sonucu”
MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, 2025 yılı kurumsal yönetim performansını şu sözlerle değerlendirdi:
MHR GYO, güçlü kurumsal yönetim anlayışıyla paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmayı ve sermaye piyasalarında güven odaklı büyümesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.