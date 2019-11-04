Milli gemi, milli füzeyi ateşledi: İlk milli deniz seyir füzesi Atmaca fırlatıldı

Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca, TCG Kınalıada gemisiyle başarılı şekilde test edildi.

ROKETSAN tarafından geliştirilerek üretilen Atmaca'nın testlerinde önemli bir aşama gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in verdiği bilgiye göre, Atmaca, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. Testlerine devam edilecek Atmaca'nın, 2020 yılının ikinci yarısında envantere girmesi hedefleniyor.

OYNAT 01:42 İlk milli deniz seyir füzesi ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzesi ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden fırlatıldı. ATMACA'nın, TCG Kınalıada gemisinden fırlatıldığı anların görüntülerini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Hedefi başarıyla vuran ATMACA'nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesi hedefleniyor. BiP'te paylaş

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Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak adından söz ettirecek.

Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ile ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.

Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak yol alan Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.

FOTOĞRAF 11 Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A ile füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta hedefe ulaşıldı. Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar projeleri kapsamındaki çalışmalar sürüyor. Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı yerli ve milli olarak geliştirilen Milli AlçakOrta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar'ın test atışları devam ediyor. Aksaray atış alanında Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, ASELSAN ve ROKETSAN temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen atışlarda yeni bir aşama daha başarıyla gerçekleştirildi. Gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyurdu. Hisar-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta, füzenin ilk hedefe yönlenmesi, radar bilgisiyle ara safha güdüm, arayıcı başlıkla hedef tespiti, takibi ve hedefe ulaşma yeteneklerinde başarı sağlandı. Akabinde yapılan angajman değişikliğiyle füze havadaki ikinci hedefe yönlendirilerek aynı başarı tekrar edildi. ASELSAN ve ROKETSAN tarafından Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olarak geliştirilen Hisar'da hava savunma alanında temel teknolojilerin kazanılmasının yanında yeni kazanımlar da elde ediliyor. Şimdiye kadar yapılan testlerle dik atış, otomatik angajmanateşleme, terminal güdüm gibi kritik yetenekler test edilerek projede önemli aşamalar kaydedildi. Hisar-A'nın (alçak irtifa) 2021'de, Hisar-O'nun (orta irtifa) 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor. Diğer yandan, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacının tamamen yerli olarak karşılanması için başlatılan Siper Projesi'nde de çalışmalar sürüyor. . Hisar-A füzesi ilk dik fırlatılışını gerçekleştirdi Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A ile füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atış başarıyla sonuçlandı. BiP'te paylaş

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Önce MİLGEM'lere entegre edilecek

200 kilometrenin üstünde menzile sahip güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Atmaca'nın, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri linki yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde, hedefe zamanlama, hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları bulunuyor.

Deniz Kuvvetleri envanterindeki platformlara entegrasyon çalışmaları sürdürülen Atmaca, ilk olarak MİLGEM korvetlerine entegre edilecek. Atmaca, envanterdeki ABD yapımı Harpoon füzesinin yerini alacak.

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ROKETSAN, Atmaca ile gemilerin vurucu gücünü oluşturacak kritik bir sistemin de tedarikçisi haline gelecek. Dünya üzerinde Atmaca ile aynı sınıfta yer alan az sayıda farklı çözüm bulunuyor.

FOTOĞRAF 8 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle ’sniper tüfeği’ üretiminin gerçekleştirildiğini kaydeden şirketin Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, fabrikada ilk üretilen ’sniper tüfeği’ni Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edeceğini söyledi. Hamzaoğlu, Bu silahı ben Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. Onun direktifleri doğrultusunda biz hareket ettik. Bakanlarımıza, ordumuza ve emniyet teşkilatımıza yani bu silah Türkiye’de yok. Bu silah tamamen Türk mühendislerimiz tarafından başarılı bir şekilde ortaya çıktı. Bunda Türk mühendislerin çok büyük bir etkisi var. Kırıkkale gibi bir şehirde 3 Türk mühendisle bunu başardık dedi. Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyetini dışa bağımlılığını azaltma <br> <br> Güvenlik güçlerinin keskin nişancı tüfeği ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla proje yaptıklarını anlatan Hamzaoğlu, Kırıkkale’de önceliğimiz yerli ve milli olarak bir silah üretmekti. Bunun çerçevesinde ülkemizi yurt dışına bağımlılığını azaltacak. Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin söylediği yani milli olmasıydı. Bizim silahımız yüzde 100 yerli ve milli olarak başarılı bir şekilde tamamladığımıza inanıyoruz. Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyetini dışa bağımlılığını azaltma çerçevesinde Kırıkkale’ye yatırım yapma kararı aldık. Kırıkkale Türkiye’nin silah şehri. 100 yıllık bir geçmişe sahip olan bu şehrin tekrar kalkınması gerekiyordu. Kırıkkale zaten silah şehriydi biz de buna destek amaçlı belirli imkanlarını kullanarak zaten silah sanayisi kurulmuştu onun ilk yatırımı gerçekleşti diye konuştu. Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve milli sniper tüfeği’ni ürettik <br> <br> Hamzaoğlu şöyle devam etti: AR-GE inovasyon konusunda KOSGEP’ten destek alarak proje geliştirmeye başladık. Projemiz; dünyanın yaptığı ürünleri Türkiye’de yapabilmekti. Dünyada ’sniper tüfeği’ denilen silahlar üretilmektedir. Biz de bunu başaracağımıza inandık. Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve milli ’sniper tüfeği’ silahını ürettik. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımıza, tüm bakanlarımıza, devlet büyüklerimize, KOSGEP Başkanlığımıza, Kırıkkale Valiliğimize, siyasetçilerimize KOSGEP İl Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. ABD ve Avrupa’nın ürettiği üründen daha etkili bir ürün <br> <br> Ürettikleri keskin nişancı tüfeğinin, ABD ve Avrupa’nın ürettiği üründen daha etkili olduğunu belirten Hamzaoğlu, Silahımız tamamen yerli ve milli üründür. Bütün parçaları tamamen Türkiye’de üretilmiştir. Dünyada artık hafif ve ağırlık makineli silahlarda değişim oldu. Bunu Amerika ve Avrupa iyi yapıyordu. Kendileri bizim geri kaldığımızı düşünüyordu ama biz geri kalmadık. Onların ürettiği üründen daha etkili bir ürün görüyorsunuz. Bu ürün, dünya savunma sanayi mekanik teknoloji ile buluşuyor. Neden yarı otomatik ’sniper tüfeği?’ diyorsanız; hedefe daha hızlı manevra, daha az zaman, hareketli hedeflerle vuruş açısı. Şimdi hedefimiz bu ’sniper tüfeği’nin daha iyi gelişmesini sağlayarak ülkemizi daha ileriye getirebilmek. Özellikle Abdullah Dikmen Bey buna çok inanıyor ve onun yatırımı sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz şeklinde konuştu. 2 bin metre menzili vurmasını hedefliyoruz <br> <br> Silah üretiminde 10 milyon kadar bütçe ayıracaklarını kaydeden Hamzaoğlu, Silahın üretimi ortalama 2 yıl sürdü. Özellikle bizim için en önemli şey 2 bin metre menzili vurmasını hedefliyoruz. Azami olarak 3 bin 500 metreye kadar gidiyor. Aslında biz silahımızı teknolojik ürünlerle birleştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü dünya buna döndü, dünyada silahla teknoloji ile buluştu. Bizde onlardan geri kalmayacağımıza inandığımız için ’sniper tüfeği’nin en büyük özelliği dürbün. Dürbünler üzerinde çalışmalar yapıyoruz... Üzerindeki dürbünü Türk firması yaptı. İşe başlamadan önce 6 milyon kadar bir para harcadık, 10 milyon kadar daha para harcayacağız. Devamı da gelecek. Onun dışında bizim hedefimiz en az 350 kişiyi çalıştırabilmek. Tek bir ürünle girmeyeceğiz, farklı ürünlerde üreteceğiz ifadelerini kullandı. Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait savunma sanayi fabrikasında KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Desteği kapsamında desteklenen ve tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanarak üretilen keskin nişancı tüfeği 113 parçadan oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleriyle ’sniper tüfeği’ üretildi yüzde 100 yerli ve milli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleriyle ’sniper tüfeği’ üretildi: Yüzde 100 yerli ve milli Kırıkkale'de faaliyet gösteren özel bir şirkete ait savunma sanayi fabrikasında yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla prototip üretimi gerçekleştirilen 'sniper tüfeği' (Keskin nişancı tüfeği), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.

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