Ekonomi Milli kamyonetseri üretimde
OTOMOTİV

Türk kamyoneti % 100 elektrikli milli kamyonet seri üretimde

Milli kamyonet seri üretimde

Türkiye'nin ilk milli ve yerli elektrikli kamyoneti Tragger'in Bursa'da seri üretimine başlandı. Türk firma CDMMobil Kurucu Ortağı Ali Serdar Emre, "Özellikle fabrika içleri, fabrika arası, havaalanları ve limanlar gibi alanlarda yük ve insan taşımaya yönelik yüzde 100 elektirikli bir araç" dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Milli Türk kamyoneti % 100 elektrikli olacak
Milli Türk kamyoneti % 100 elektrikli olacak

Türk şirket CDMMobil yüzde 100 yerli ve yüzde 100 elektrikli Tragger marka kamyonetin seri üretimine başladığını açıkladı. CDMMobil Kurucu Ortağı Saffet Çakmak, Tragger'de kullanılan parçaların yüzde 85'inin yerli olduğunu açıkladı.

30 YILLIK BİRİKİM VE TECRÜBENİN ESERİ

Şu anda elektrikli araç motoru ortaya koyduklarını dile getiren Çakmak, "Şu anda dünyada konuşulan markaların kullandığı teknikteki elektrik motorları üzerinde çalışan Ar-Ge ekibimiz var. Üniversitelerle çalışıyoruz. Biz yüzde 100 milliyiz. Yüzde 100'e yakın da kendimize yerli bir marka diyebiliyoruz" dedi. Çakmak, "Yerli üretimde ticari araçta çok iyiyiz. Biz 30 yıllık süreçte tasarım ve mühendislik konusunda kendimize ait markalar konusunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorduk ve yüzde 100 milli tasarımı ve mühendisliği bize ait olan Tragger ürününü oluşturduk" diye konuştu.

Ali Serdar Emre - Saffet Çakmak

YÜK TAŞIMADA KULLANILACAK

CDMMobil'in diğer Kurucu Ortağı Ali Serdar Emre de şunları kaydetti: "Bilgisayar destekli tasarım ve imalat konularından başladık ve CDMMobil endüstriyel tasarımdan mühendisliğe ürün geliştirmeye ve birçok alanda Türkiye'nin sayılı endüstriyel firmalarına ışık tuttuk ve yol haritalarını hazırladık. Daha sonra bu birikimlerimizi elektrikli araç konusuna kanalize ettik ve bugün CDMMobil platformu adı altında Tragger ürünü ile pazara çıkmış oluyoruz. Seri üretime geçildi. Özellikle fabrika içleri, fabrika arası,havaalanları ve limanlar gibi alanlarda yük ve insan taşımaya yönelik yüzde 100 elektirikli bir aracı pazara getirmiş bulunuyoruz."

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TEK ŞARJLA 6 SAAT ÇALIŞIYOR

CDMMobil, ileri mühendislik ve tasarımı birleştirerek Tragger'ı Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında üretmeye başladı. 7,4 kW'lik motoru ile tek şarjda 6 saat hizmet verebilen Tragger'ın 700 kilogram yük taşıma ve 2 ton çekme kapasitesi bulunuyor. Yüklü halde yüzde 17’lik eğimi tırmanma yeteneğine ve 3,2 metrelik dönme çapına sahip 3.114 mm uzunluğundaki Tragger hızlı ve yavaş olmak üzere iki farklı hız modunda yol alabiliyor. Tragger'ın 240 Ah'lik bataryası, 220 V'lik geleneksel şebeke akımıyla 6 saatte yüzde 100 dolmakla birlikte batarya paketi de hızlı değişim için Quick-Drop özelliği sunuyor.

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