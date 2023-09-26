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Ekonomi

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor: Ek MTV için kritik gün perşembe

Depremin yaralarını sarmak üzere 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Alınan verilere göre ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşirken Anayasa Mahkemesi ise motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini perşembe günü esastan görüşerek karara bağlayacak.

Kenan Biter
12:15 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Anayasa Mahkemesi ek MTV için kararını perşembe günü verecek

Anayasa Mahkemesi ek MTV için kararını perşembe günü verecek

Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla, 2023'te bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenmesine kararlaştırılmıştı.


Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemeler için ağustos ve kasım olmak üzere iki taksitli takvim belirlendi.


Daha sonra ilk taksit için son tarih 6 Eylül 2023’e kadar uzatıldı.


Tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti


Ek MTV'de ilk taksit için belirlenen ödeme tarihlerine ilişkin dönemde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti. İkinci taksit ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. 2023’ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV’si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023’te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV’nin yarısı kadar ek MTV alınacak.


Kritik gün Perşembe günü


Öte yandan ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yapılan itiraz sonrası kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu. Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.


Dosyayı 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşmeye karar veren mahkeme, iptal istemini de karara bağlayacak.


EK MTV ödenmezse ne olacak?


Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.


Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.




#Ek MTV
#Motorlu taşıtlar vergisi
#Otomobil
#Kenan Biter
#Vergi
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