Ekonomi Mitsubishi L200 daha atletik
OTOMOTİV

Mitsubishi L200 daha atletik

40 yıldır üretilerek tüm dünyada 4.7 milyondan fazla satışa imza atan Mitsubishi’nin Türkiye ve dünyadaki amiral gemisi modeli L200 yenilendi. Altıncı jenerasyonda daha atletik bir görünüme kavuşan model için Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, “10 yılda 8 kez şampiyon olduk. Yeni modelle ilk 8 ayın lideri olduğumuz iç pazarda bu yılı da lider tamamlayacağız” dedi

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200

Mitsubishi Motors Türkiye, Eylül 2019 itibarıyla Avrupa ve Türkiye’de de satışa sunulan 6.nesil yeni L200 pick-up’ın basın lansmanını İspanya’nın Malaga şehrinde gerçekleştirdi. İlk kez lanse edildiği 1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adetten fazla satılan L200, 150 farklı ülkede satılıyor. Yenilenen L200 Türkiye pazarında “2018 yılının en çok satılan pick-up”ı unvanına sahip olan L200, 2019’un ilk sekiz ayında da yüzde 27’lik pazar payıyla segmentinde liderliğini sürdürüyor.

10 YILDA 8 KEZ ŞAMPİYON OLDU

  • Levent Akpulat
  • L200 lansmanında konuşan Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, “Mitsubishi’nin amiral gemisi L200 Türkiye’de son 10 yılda 8 kez pickup segmentinde lider oldu. Ticari amaçlı kullanılan ve çok beğenilen bir ürün. Eski modele nazaran talebimiz ve dünyanın isteği daha kaslı olması yönünde idi. Bu talep dikkate alınarak araç kaslı ve atletik bir görünüme kavuştu. Bu modelin çok başarılı olacağına inanıyoruz.Rakiplerimize göre fazlamız var ekisiğimiz yok. Yine Avrupa’ya getirilecek modellere kıyasla Türkiye’yede en iyi paketler sunulacak. Aracımız dingil mesafesine bağlı olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabiiyor” diye konuştu.

SEDAN MİTSUBİSHİ 2020’DE GELECEK

L200 iç görünüm

Mitsubishi’nin Türkiye ve dünyadaki vizyonuna da değinen Akpulat sözlerini şöyle sürdürdü:”Biz Alliance Grubu’na mensup bir markayız. Buna bağlı olarak SUV’lar başta olmak üzere ürün gamımıza her yıl bir ürün eklenecek. L200 modelimiz amiral olarak bir süre daha devam edecek. Fakat geleceğe baktığımızda sedan modeller 2020’den itibaren Türkiye’de ve dünyada satışa sunulmaya başlanacak. Ortaklaırmızın platformunda üretilen sedan modellerin Mitsubishi versiyonları yollara çıkacak. Bunun yanı sıra önümüzdeki yıldan itibaren yine Mitsubishi’nin en çok satan modellerinden Outlander’in 1.5 litre motorlu verisyonu Türkiye şartlarına uygun olduğu için satışa çıkacak.”

6 İLERİ VİTES MOTOR GELDİ

Yeni nesil L200, güvenlik donanımları, geliştirilmiş yol ve arazi performansı, tam zamanlı “Super Select 4WD II” dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen “Off Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi ve otomobil konforunu aratmayan iç tasarım özellikleriyle en iddialı 4x4 pick-up modeli olarak sınıfında standartları belirliyor. Ön kaput yüksekliği artarak daha maskülen, güçlü ve karizmatik bir görünüme kavuşan L200’ün yeni versiyonunda; daha önce 5 ileri olan otomatik şanzıman, yerini 6 vitesli otomatik şanzımana bıraktı. 2.2 litre dizel motorla satışa sunulan L200’ün ortalama yakıt değerleri 100 kilometrede 7-8 litre civarında. Öte yandan başlangıç paketi 178 bin 900 liradan satışa sunuldu. Keskin çizgilere sahip gövde hatları, genişletilmiş çamurlukları ve parlak vurguları ile yeni nesil L200, sağlam ve güçlü pick-up algısını, modern bir görünümle birleştiriyor. Dayanıklı, sağlam ve dinamik yeni nesil L200, Mitsubishi Motors’un dünya çapındaki yük taşıma performansı en üst düzeyde olan modeli.

REKLAM

Tofaş'tan 'üretime ara veriyor' iddiasına açıklama
EKONOMİ
Tofaş'tan 'üretime ara veriyor' iddiasına açıklama
Trabzonda kazanan yok

Trabzon'da kazanan yok

Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Çobanbeyi terör vurdu

Çobanbey'i terör vurdu

​YPG'li teröristlerin bombalı saldırısında 11 sivil öldü.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olacak.
Ruhani Ankara'da

Ruhani Ankara'da

​Türkiye-Rusya-İran 3'lü zirvesi için geldi.
Evlat<br>nöbetinde 34. aile

Evlat
nöbetinde 34. aile

HDP binası önündeki eyleme yeni bir aile katıldı.
Çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

VAR 'iki' <br>kararı iptal etti

VAR 'iki'
kararı iptal etti

Kırmızı kart gören oyuncu geri çağrıldı.
İstanbul'da sürpriz gösteri

İstanbul'da sürpriz gösteri

Be-200 ve Su-35 İstanbul semalarında uçtu.
Alçakça bir girişimdir

Alçakça bir girişimdir

Bakan Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'nun açıklamasına sert tepki.
Sokak ortasında silahlı kavga

Sokak ortasında silahlı kavga

​Avcılar'daki kavgada biri kadın 3 kişi yaralandı.
İkinci intikal tamamlandı

İkinci intikal tamamlandı

Nisan 2020'de faal hale getirilmesi planlanıyor.
İlk kez <br>sergilenecek

İlk kez
sergilenecek

Akıncı ve Cezeri ilk kez TEKNOFEST'te.
Satışlar <br>yüzde 30 arttı

Satışlar
yüzde 30 arttı

​ÖTV indirimi beyaz eşya sektöründe etkili oldu.
Düzce Belediye <br>Başkanının acı günü

Düzce Belediye
Başkanının acı günü

Faruk Özlü'nün 91 yaşındaki annesi toprağa verildi.
Bir aile daha katıldı

Bir aile daha katıldı

'Evlat nöbeti'ne katılan aile sayısı 33'e yükseldi.
35 milyon<br> araç geçti

35 milyon
araç geçti

​İstanbul-İzmir Otoyolu 4 Ağustos'ta açılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.