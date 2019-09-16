Mitsubishi L200 daha atletik

Mitsubishi Motors Türkiye, Eylül 2019 itibarıyla Avrupa ve Türkiye’de de satışa sunulan 6.nesil yeni L200 pick-up’ın basın lansmanını İspanya’nın Malaga şehrinde gerçekleştirdi. İlk kez lanse edildiği 1978 yılından bu yana dünya çapında 4,7 milyon adetten fazla satılan L200, 150 farklı ülkede satılıyor. Yenilenen L200 Türkiye pazarında “2018 yılının en çok satılan pick-up”ı unvanına sahip olan L200, 2019’un ilk sekiz ayında da yüzde 27’lik pazar payıyla segmentinde liderliğini sürdürüyor.

10 YILDA 8 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Levent Akpulat

L200 lansmanında konuşan Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, “Mitsubishi’nin amiral gemisi L200 Türkiye’de son 10 yılda 8 kez pickup segmentinde lider oldu. Ticari amaçlı kullanılan ve çok beğenilen bir ürün. Eski modele nazaran talebimiz ve dünyanın isteği daha kaslı olması yönünde idi. Bu talep dikkate alınarak araç kaslı ve atletik bir görünüme kavuştu. Bu modelin çok başarılı olacağına inanıyoruz.Rakiplerimize göre fazlamız var ekisiğimiz yok. Yine Avrupa’ya getirilecek modellere kıyasla Türkiye’yede en iyi paketler sunulacak. Aracımız dingil mesafesine bağlı olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabiiyor” diye konuştu.

SEDAN MİTSUBİSHİ 2020’DE GELECEK

L200 iç görünüm

Mitsubishi’nin Türkiye ve dünyadaki vizyonuna da değinen Akpulat sözlerini şöyle sürdürdü:”Biz Alliance Grubu’na mensup bir markayız. Buna bağlı olarak SUV’lar başta olmak üzere ürün gamımıza her yıl bir ürün eklenecek. L200 modelimiz amiral olarak bir süre daha devam edecek. Fakat geleceğe baktığımızda sedan modeller 2020’den itibaren Türkiye’de ve dünyada satışa sunulmaya başlanacak. Ortaklaırmızın platformunda üretilen sedan modellerin Mitsubishi versiyonları yollara çıkacak. Bunun yanı sıra önümüzdeki yıldan itibaren yine Mitsubishi’nin en çok satan modellerinden Outlander’in 1.5 litre motorlu verisyonu Türkiye şartlarına uygun olduğu için satışa çıkacak.”

6 İLERİ VİTES MOTOR GELDİ

Yeni nesil L200, güvenlik donanımları, geliştirilmiş yol ve arazi performansı, tam zamanlı “Super Select 4WD II” dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen “Off Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi ve otomobil konforunu aratmayan iç tasarım özellikleriyle en iddialı 4x4 pick-up modeli olarak sınıfında standartları belirliyor. Ön kaput yüksekliği artarak daha maskülen, güçlü ve karizmatik bir görünüme kavuşan L200’ün yeni versiyonunda; daha önce 5 ileri olan otomatik şanzıman, yerini 6 vitesli otomatik şanzımana bıraktı. 2.2 litre dizel motorla satışa sunulan L200’ün ortalama yakıt değerleri 100 kilometrede 7-8 litre civarında. Öte yandan başlangıç paketi 178 bin 900 liradan satışa sunuldu. Keskin çizgilere sahip gövde hatları, genişletilmiş çamurlukları ve parlak vurguları ile yeni nesil L200, sağlam ve güçlü pick-up algısını, modern bir görünümle birleştiriyor. Dayanıklı, sağlam ve dinamik yeni nesil L200, Mitsubishi Motors’un dünya çapındaki yük taşıma performansı en üst düzeyde olan modeli.

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