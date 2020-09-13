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Ekonomi Mobilya ihracatı destan yazıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mobilya ihracatı destan yazıyor

Türkiye, küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden at- layarak sekizinci sıraya yükseldi. Dünyaca referans kabul edilen araştırma merkezi CSIL’in raporuna göre Türkiye; 2,9 milyar dolarlık mobilya ihracatıyla 2019’da İspanya, Danimarka, Fransa, Meksika, Romanya, Malezya ve Hollanda’yı geride bıraktı. Sektörün hedefi 2023’te ilk beş.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyaca referans kabul edilen Milano merkezli araştırma merkezi Centre For Industrial Studies’in (CSIL) raporuna göre Türkiye, küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükseldi. Endüstriyel araştırma merkezi CSIL tarafından her yıl hazırlanan ve küresel mobilya sektörünü mercek altına alan rapor yayınlandı. Dünya Mobilya Görünümü başlıklı World Furniture Outlook 2020-2021 isimli rapora göre; Türkiye 2019’da 2,9 milyar dolarlık mobilya ihracatıyla önceki yıla göre 14. sıradan 8. Basamağa çıktı.

EZELİ RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye; önceki yıla göre İspanya, Danimarka, Fransa, Meksika, Romanya, Malezya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktı. Rapora göre, geçen yıl en yüksek mobilya ihracatını 53,9 milyar dolarla Çin gerçekleştirirken, onu 11,5 milyar dolarla Polonya, 11,4 milyar dolarla Almanya, 10,9 milyar dolarla Vietnam, 10,8 milyar dolarla İtalya, 4,7 milyar dolarla ABD, 3,7 milyar dolarla Kanada takip etti.

KÜRESEL PAZARDAN DAHA FAZLA PAY ALIYORUZ

Ahmet Güleç

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye mobilya sektörünün globalleşme hikayesinin her geçen gün daha görünür olduğunu söyledi. Küresel pazardan her geçen yıl daha fazla pay aldıklarını ve kendilerini daha çok kabul ettirdiklerini dile getiren Güleç, 2014’te küresel ihracat pazarında 21. sırada yer aldıklarını hatırlattı.

BÜYÜK SIÇRAMA 2019’DA GELDİ

Güleç, dünyaca saygınlığı kabul edilen CSIL araştırma merkezinin raporuna göre, 2014-2019 arasında 7 basamak yükselen Türkiye’nin son bir senede ise 6 sıra birden atladığının altını çizdi. CSIL’in mobilya araştırmaları konusunda uluslararası en saygın enstitü olduğunu aktaran Güleç, bu merkezin araştırmasında 6 basamak birden atlamanın çok önemli bir başarı olduğunu söyledi.

GERÇEK İHRACATIMIZ 3,5 MİLYAR DOLAR

TÜİK VE Türkiye İhracatçılar Meclisi rakamlarına göre Türkiye’nin 2019 mobilya ihracatının 3,5 milyar dolara ulaştığını anımsatan Güleç, şunları kaydetti, “Ancak söz konusu uluslararası raporda ihracatımız 2 milyar 864 milyon dolar olarak gözüküyor. Bizim ihracatımızın bir kısmı demir ve demir dışı metaller ihracatçı birlikleri ile kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçıları birliklerinin rakamlarına yazılıyor. Gerçek ihracat rakamımızı burada tam gösteremiyoruz. 3,5 milyar doları gösterebilirsek 3,7 milyar dolarla yedinci sırada bulunan Kanada ile kıl payı bir fark kalacak.”

Bu yıl Kanada’yı rahatlıkla geçeriz

Bu yıl mobilya ihracatındaki artış ve gerçek rakamın gösterilmesiyle Kanada’nın çok rahat geçilebileceğini belirten MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, “Türkiye ilk 5’teki Vietnam ve Polonya gibi ihracatta belirli pazarlara bağlı değil ve onlara göre büyük avantajları var. Fason üretimi olmayan, dünyaya kendi markalarını pazarlayan, tasarımda her geçen gün üzerine koyan, 180 ülkeye ihracat yapan, lojistik anlamda büyük avantajı bulunan, tasarım, kalite, hızlı üretim ve iş gücü maliyetiyle öne çıkan Türkiye ihracatta tam yol ilerlemektedir. ABD, Çin, Hindistan gibi ülkelere yoğunlaşarak, lojistik sistemleri kurarak ve tasarıma daha çok ağırlık vererek ihracat artışımızı ivmelendireceğiz.”

Haziran’dan bu yana ek istihdam var

  • Güleç, Türkiye’nin mobilya ihracatının Avrupa, ABD, yükselen Asya, büyüyen Afrika ve Türkiye cumhuriyetleri gibi hemen hemen tüm pazarlarda artış gösterdiğini söyledi. Türkiye’nin mobilya üretiminin 1 Haziran’dan beri arttığını ve ek istihdama başladıklarını dile getiren Güleç, yılsonunda ihracatta artış beklediklerini kaydetti. Güleç, “Yeni lojistik merkezleriyle, tasarımla, alternatif ve hedef pazarlarla, daha yoğun tanıtım çalışmalarıyla 2023’te 10 milyar dolar ihracata ulaşacağız. 2014’te hayal gibi görünen, ‘2023’te mobilya ihracatında dünyanın ilk 5 ülkesi olma hedefimiz’ yavaş yavaş somutlaşıyor” dedi.

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