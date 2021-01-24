​Mobilya sektörü pandemide güldü

Mobilya sektörü, pandemiye rağmen 2020 yılında iyi bir performans sergiledi. 3,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştiren sektör, birçok sektörün küçülmek zorunda kaldığı dönemde 2019 rakamlarını korumayı başardı. İç pazarda konut faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşmesiyle hareketlenen konut sektörü, nikâhların haziran ayının ikinci yarısı ve temmuz ayında da düğünlerin başlaması mobilya satışlarında hareketlilik sağladı. Türkiye’de yıllık mobilya satışı geçtiğimiz yıl itibariyle 50 milyar TL’ye ulaştı.

20 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Türk mobilya sektörü, 10 bin ihracatçıyı, 36 bin üreticiyi ve 65 bin işyerini barındırıyor. Sektör, 210 bin kişiye doğrudan, 300 bin kişiye dolaylı yoldan istihdam sağlıyor. Kilogram başına ihracatın 2,74 dolar olduğu sektörde, 1 milyon doları aşkın ihracat yapan firma sayısı yaklaşık 600’ü buluyor. Sektör, 2023 yılı için dünya mobilya ihracatında ilk 5, Avrupa’nın ise ilk 5 büyük mobilya ihracatçısı konumuna yükselmeyi hedefliyor.

MOBİLYAYI DEĞİŞTİRME SÜRESİ KISALDI

Koronavirüs salgını sebebiyle evde geçirilen sürenin artması mobilyaların değiştirilmesi konusunda etkin rol oynadı. Özellikle 5 bin TL’nin altındaki mobilya alışverişleri çalışma sandalyesi, masa, koltuk gibi ürün gruplarında online üzerinden alışverişlerde canlılık yaşanırken, daha yüksek tutardaki ürün grupları için de online kanallar müşterileri mağazalara çekmek için önemli bir kanal oldu.

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Koray Çalışkan

10 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT İÇİN YENİ BİR HİKÂYE ŞART

Mobilya sektörü 2021 yılına da umutlu girdi. Yeni yılda 4 ila 4,5 milyar dolarlık ihracat hedeflenirken, online kanallar yine sektör için çok büyük rol oynayacak. İstanbul’daki önemli mobilya merkezlerinden biri olan MODOKO’nun Başkanı Koray Çalışkan, 2021 yılında ABD projelerine odaklanmak istediğini vurgularken, “Ticaret merkezlerinin, lojistik merkezlerinin açılması sektörler adına umut verici ancak bunların işler yapıya ulaşması adına sektörün birlik olması şart. ABD hem katma değerli ihracat hem de Latin Amerika’ya inebilmek adına bizim için bir merkez üs kısmında. Özellikle Latin Amerika’da dizilerimizin ciddi popülaritesi var. Diziler üzerinden Türk mobilyası da tanıtılmış oluyor. Eğer bizim 2023 yılı için 10 milyar dolarlık bir mobilya hedefimiz varsa bunun için yeni hikâyelerin yazılması gerekiyor” dedi.

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365 GÜN SÜRECEK SANAL FUAR BAŞLADI

İhracata yönelik yapılan 4-5 günlük fuarların geçici ve yetersiz olduğunun altını çizen Koray Çalışkan, kalıcı büyüme ve istikrarlı ivmelenme için Türk firmalarının yurt dışında konumlanması gerektiğini belirtti. MODOKO olarak 365 gün süren sanal fuarı başlattıklarını ifade eden Çalışkan, “Amacımız yapacağımız dijital reklamlarla da Türk mobilyasını tanıtmak ve herkesin bize istediği zaman ulaşmasını sağlamak. Çünkü ihracatta artık yeni trend sanal fuarlar ve biz de sektörde ilk defa sanal fuar projesini hayata geçiriyoruz. 4 dil seçeneğiyle internet sitesine giren herkes hem MODOKO’yu hem de MODOKO’daki tüm mağazaları 360 derece gezebiliyor. Hatta öyle ki yıl içerisinde açacağımız mobilya çarşısıyla sanal fuarı aynı zamana denk getirerek ABD’ye yıllık 1 milyar dolarlık ürün hacmini satışa sunmayı ve Türkiye ile ABD arasında belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefine destek olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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İHRACATIN YÜZDE 10’U FUARDAN SAĞLANACAK

Gerçekleştirmekte oldukları sanal fuarda her ay belirli bir ülkeyle ihracatı arttırmayı hedeflediklerini kaydeden MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, fuar için ciddi bir tanıtım bütçesi ayırdıklarını aktardı. Öncelikli olarak Almanya, Libya, Suudi Arabistan, ABD, Fransa ve İngiltere’yi hedef pazar olarak belirlediklerini ifade eden Çalışkan şöyle konuştu: “Yılın ikinci yarısında performansımıza göre ülke sayımızı arttırmak istiyoruz. Bizim burada asıl amacımız katma değeri yüksek pazarlara ağırlık vermek.” İlk etapta ihracata yüzde 10 katkı sunmayı amaçladıklarını dile getiren Çalışkan, “Bu seneki ihracatın yüzde 10’unu sanal fuar üzerinden sağlamış olacağız” dedi. Çalışkan, henüz kısa süre önce açılan sanal fuarı günde 50 bin kişinin ziyaret ettiğini vurgularken, “İlk etapta hedef ayda 500 bin kişiye ulaşabilmekti ama bu hedefimizin çok üzerine çıkabileceğiz” diye konuştu.

TALEP ÇİN’DEN TÜRKİYE’YE KAYDI

Pandemi sürecinde mevcut pazarların yanısıra alternatif pazarlar da önem kazanırken, üretim ve tedarik bakımında da Türkiye önemli bir alternatif olarak öne çıktı. Bununla beraber Türk mobilyasına özellikle Avrupa’dan çok ciddi bir talep olduğunu belirten Çalışkan, talebin Çin’den Türkiye’ye doğru kaydığını belirtti.

TÜKETİCİNİN TALEBİ FONKSİYONEL MOBİLYA

Bir süre önce mobilyada taksit sayısının 18 aydan 12 aya düştüğünü hatırlatan Koray Çalışkan, kararın özellikle fabrikasyon üretimi olan firmaları bir nebze olumsuz yönde etkileyeceğini dile getirdi. Çalışkan, “MODOKO nezdinde konuya bakacak olursak taksit sayılarının azalması bizi etkilemedi. Taksit sayılarından dolayı satışların azaldığını görmedik ancak hafta sonu sokağa çıkma yasakları çıktığından beri bir azalış söz konusu. Bu dönemde fonksiyonel ürünlere kayıldı. Artık minimum metrekarede maksimum rahatlık almak isteniyor. Mobilya değiştirme süresi ülkemizde 8 yılda birken, pandemi, bu sürenin azalmasın yardımcı oldu” dedi.