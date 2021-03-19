Ekonomi Motosikletin yıldızı pandemide parladı Türkiyede 3,5 milyon adedi geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Motosikletin yıldızı pandemide parladı: Türkiye’de 3,5 milyon adedi geçti

Motosikletin yıldızı pandemide parladı: Türkiye’de 3,5 milyon adedi geçti

Koronavirüs salgınıyla kişiselleşen ulaşım seçenekleri arasında motosikletin yıldızı parladı. Türkiye’de geçtiğimiz yıl yüzde 35’in üzerinde artan pazar payıyla damga vuran motosiklet sektörü satışlarını 154 binden 208 bine çıkardı.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
​Pandemi sürecinde kurumlar ve kişilerden A1 ve A2 ehliyet talebi önemli oranda arttı. Geçmişte 4-5 adet başvuru alan sürücü kursları bu süreçte ortalama 10 adet başvuru aldı.
​Pandemi sürecinde kurumlar ve kişilerden A1 ve A2 ehliyet talebi önemli oranda arttı. Geçmişte 4-5 adet başvuru alan sürücü kursları bu süreçte ortalama 10 adet başvuru aldı.

Motosiklet pazarı pandemi döneminde kişiselleşen ulaşım seçeneklerinin başında geldi. Türkiye motosiklet pazarı yüzde 35’in üzerinde büyürken, satışlarda ise ay bazında yüzde 100’e varan büyümelerle göz doldurdu. Pandemi sürecinde duran üretimler ve yaşanan stok sorunlarıyla birlikte tüm bunlara artan maliyette eklenince otomobile ulaşamayan vatandaşlar motosiklete yöneldi.

STOK SORUNU MOTORA YARADI

  • Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar kolay kullanımı ve trafik gibi sebepleri de göz önüne alarak motosikleti ulaşımda yukarılara taşıdı. Fiyat olarak 2. eli ve düşük motor hacimleri 5 bin lira gibi makul rakamdan başlayan motosikletler kullanıcının dostu haline geldi.

PAZAR GEÇEN YIL YÜZDE 35 BÜYÜDÜ

2019’da 154 bin adet satışa imza atan motosiklet sektörü 2020’de bu rakamı 208 bin adetlere taşıdı. Yüzde 35’ten fazla büyüyen sektör ay olarak incelendiğinde ise yüzde 100 artan satışlara imza attı. 2020’nin ilk 5 ayında normal seyreden satışlar Haziran’la birlikte artışa geçti. 2019 Haziran’da 18 bin 386 adet satışa imza atan sektör 2020 Haziran’a gelindiğinde ise pandeminin etkisiyle 29 bin 491 satışa kadar yükseldi. Motosiklet sektörü geçtiğmiz yıl en yüksek satışı ise 31 bin 59 adetle Temmuz’da yakaldı.

PAKET SERVİSLE İHTİYAÇ ARTTI

  • Motosikleti en çok kullanan alanların başında kargo kurye ve restoran paket servis gibi yerler geliyor. Pandemiyle birlikte artan internetten sipariş ve restoranların kapanarak sadece paket servis verebilmesi de motosiklete olan ihtiyacı artırdı. Personel artışına giden bu alanlar istihdamını artırırken motosiklet sayısını da artırarak daha çok satış yapma ve hizmet verme yoluna gitti. Bu da motosiklet satışlarını artıran etkenler arasına girdi. Moto kurye alanında 2 milyona yakın motosiklet çalışıyor.

A2 EHLİYETE YOĞUN TALEP

Pandemi sürecinde kurumlar ve kişilerden A1 ve A2 ehliyet talebi önemli oranda arttı. Geçmişte 4-5 adet başvuru alan sürücü kursları bu süreçte ortalama 10 adet başvuru aldı. Eskiden 1.1 milyon adet olan toplam belgenin yüzde 10’u motosiklet ehliyeti başvurularından oluşurken, bu dönemde ise oran yüzde 20’lere kadar çıktı. Bu sonuçlarla birlikte motosiklet ehliyeti başvurusu yüzde 100 arttı. Motosiklet sürücülerini kapsayan A1 ve A2 sürücü belgesi sayısı ise 3 milyonu aştı. Bu rakamın bu yıl 3.5 milyonu aşması bekleniyor.

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