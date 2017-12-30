Muhasebecilerin ücret tarifeleri belirlendi

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, "2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"ne ilişkin tebliği Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren meslek mensupları, firmanın bulunduğu il, çalıştırılan işçi sayısı, tutulan defterin türü ve sektörler dikkate alınarak 56 ile bin 3 lira arasında değişen tutarlarda defter ücreti alacak.

İşletme sahipleri gelecek yıl Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi için 84 lira ile 428 lira arasında, Kurumlar Vergisi beyannamesi için 337 lira ile 428 lira arasında, diğer beyannameler için 21 lira ile 288 lira arasında ücret ödeyecek.

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Öte yandan muhasebeci ve yeminli mali müşavirlerin, firmaların kuruluş işlemleri, adres, pay devirleri, ana sözleşmeyle ilgili değişiklikler ile diğer değişikliklere ilişkin alacakları asgari ücretler de güncellendi.

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