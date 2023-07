MÜSİAD ve KOBİA öncülüğünde İstanbul'da 100 Yılın Etkinliği Zirvesi: Türkiye ile Azerbaycan'ın ticari ilişkileri daha da geliştirilecek

"Bugün dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen heyeti MÜSİAD'da misafir ediyoruz. Sabah iki oturumlu bir panel düzenlendik. Öğleden sonra da 'we to we' görüşmeleri devam edecek. Bugünkü etkinlik Yüzyılın Zirvesi. Türk ve Azerbaycan İş Adamları Yüzyılın Zirvesi adı altında bir etkinlik organize ettik. Azerbaycan'dan 70 iş adamı kardeşimizi misafir ediyoruz ki bunların 50 tanesi stant katılım gösterdiler. Biraz evvel de stantlarını gezdik. Gıda sektöründen ambalaj sektörüne; eğitim sektöründen mobilya sektörüne kadar birçok iş adamımız stantlarıyla, kataloglarıyla MÜSİAD'ımıza teşrif ettiler."