MÜSİAD ve KOBİA öncülüğünde İstanbul'da 100 Yılın Etkinliği Zirvesi: Türkiye ile Azerbaycan'ın ticari ilişkileri daha da geliştirilecek

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "İş Dünyası Yüzyılın Zirvesi" isimli program İstanbul'da düzenlendi. MÜSİAD Azerbaycan öncülüğünde düzenlenen zirve ile iki kardeş ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.









MÜSİAD Azerbaycan öncülüğünde İstanbul'da "İş Dünyası Yüzyılın Zirvesi" isimli program düzenlendi. Zirvede Azerbaycan Eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı kapsamında "100 yılın etkinliği" teması işlendi.

"Azerbaycan'dan gelen heyeti MÜSİAD'da misafir ediyoruz"

Zirveye ilişkin değerlendirmede bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen heyeti MÜSİAD'da misafir ediyoruz. Sabah iki oturumlu bir panel düzenlendik. Öğleden sonra da 'we to we' görüşmeleri devam edecek. Bugünkü etkinlik Yüzyılın Zirvesi. Türk ve Azerbaycan İş Adamları Yüzyılın Zirvesi adı altında bir etkinlik organize ettik. Azerbaycan'dan 70 iş adamı kardeşimizi misafir ediyoruz ki bunların 50 tanesi stant katılım gösterdiler. Biraz evvel de stantlarını gezdik. Gıda sektöründen ambalaj sektörüne; eğitim sektöründen mobilya sektörüne kadar birçok iş adamımız stantlarıyla, kataloglarıyla MÜSİAD'ımıza teşrif ettiler."

"Forum iş adamları için hayırlı ve bereketli olacak"

MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen zirvede Azerbaycan ve Türk iş dünyasından önemli isimler bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin masaya yatırıldığı zirve hakkında Azerbaycan Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Memmedov da değerlendirmede bulundu.

Zirvenin aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı çerçevesinde düzenlendiğini de ifade eden Memmedov, forumun iş adamları için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Memmedov yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bildiğiniz gibi hem Haydar Aliyev'in 100. doğum yılı kapsamında hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı çerçevesinde biz iş dünyası Yüzyılın Zirvesi Forumu'nu gerçekleştiriyoruz. Hem KOBİA olarak hem MÜSİAD olarak birlikte gerçekleştirdiğimiz forum umarız ki iş adamları için hayırlı ve bereketli olacak.

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