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Müşterileri analiz edip ihtiyaca göre çözümler geliştirecek

Müşterileri analiz edip ihtiyaca göre çözümler geliştirecek

Akın Ali Polat
04:0012/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Okan Acar
Okan Acar

Kuveyt Türk, müşteri davranışlarını bilimsel yöntemlerle analiz etmek ve pazarlama stratejilerini geliştirmek amacıyla Türkiye'nin ilk nöropazarlama araştırma merkezi olan Empatika Nöropazarlama Araştırma Merkezi'ni açtı. Araştırma merkezinde; beyin aktivitesi, göz hareketleri, yüz ifadeleri ve deri iletkenliği gibi nörobilimsel analiz yöntemleri kullanılarak, müşterilerinin duygusal, dürtüsel ve bilişsel tepkileri derinlemesine inceleniyor.


SEKTÖRE VİZYON KATACAK

Kuveyt Türk Dijital Bankacılık Grup Müdürü Dr. Okan Acar, Empatika’nın önemine değinerek, şunları söyledi: “Kuveyt Türk olarak her zaman müşteri odaklı ve yenilikçi bir anlayışla hareket ediyoruz. Empatika ile müşterilerimizin duygu, düşünce ve davranışlarını daha iyi analiz ederek, ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu merkez, kampanya optimizasyonlarından dijital kullanıcı deneyimlerine, ürün geliştirme süreçlerinden çalışan deneyimine kadar geniş bir alanda çalışmalar yapacak. Empatika’nın hem Kuveyt Türk’ün marka algısına katkı sağlayacağına hem de sektöre yeni bir vizyon getireceğine inanıyoruz.”


#Kuveyt Türk
#müşteri
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#analiz

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