Mutfakta online alışverişi sevdik

Tüm sektörlerde olduğu gibi züccaciye sektöründe de pandeminin etkileri derinden hissedildi. Önlemlerin yoğun bir şekilde uygulandığı nisan ve mayıs aylarında üretim devam ederken, ihracat durma noktasına gelse de online satışların artışı sektörü sürükleyen ana faktör oldu. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, dijitalleşmenin öneminin bu dönemde daha fazla ortaya çıktığını ve firmaların alt yapılarını güçlendirme çalışmaları yaptığını aktardı. Özellikle evde kalınan dönemde mutfağa olan ilginin arttığını dile getiren Öksüz, “Yoğurt yapma makinesi, ekmek yapma makinesi, baskül ve diğer mutfak aletlerinin satışlarında yüzde 300’e varan artış yaşandı” diye konuştu.

Mesut Öksüz

NORMALLEŞMEYE AYAK UYDURDUK

Sektörlerinde normalleşmenin çoktan başladığını ve hızlı bir şekilde firmaların buna adapte olmayı başardığını dile getiren Mesut Öksüz, ev ve mutfak eşyalarına olan talebin artmasının ve bunların online platformlar üzerinden satışlarının gerçekleşmesinin hem iç talebin hem de ihracatın karşılanması için önemli rol oynadığını vurguladı. Öksüz, sektörün üretime durmadan devam etmesi ile normalleşmeye de bu sayde kolay ayak uydurarak yoluna hızla devam ettiğini aktardı. Özellikle ihracat ayağında, fuarların ertelenmesinin etkisini hissettiklerini söyleyen Öksüz, “Online fuar ve B2B’ler ile rekabet gücümüzü yukarılarda tutmaya çalışıyoruz” dedi.

İHRACATTA HER AY YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Öksüz, online B2B’lerin ticarette büyük önem taşıdığının altını çizerken, bu görüşmeler ile sektörün pandemi döneminde yaşadığı sıkıntıları aşacağını ve B2B organizasyonları ile sektörün 1 milyar dolar civarında bir gelir elde edebileceğini düşündüklerini belirtti. İhracatta mart ayında başlayan düşüşün nisan ayında en yoğun seviyeye ulaştığını aktaran Mesut Öksüz, mayıs ayından bu yana ise ihracatta her ay üzerine koyarak gittiklerini dile getirdi. Öksüz, ihracat hedeflerinin pandemi öncesi 2020 yılını 5 milyar dolar ile kapatmak olduğunu şu an bakıldığında ise 2019 ile yani 4,6 milyar dolar ile yılı kapatabileceklerini dile söyledi. Sektör olarak hızlı bir toparlanma yaşadıklarını vurgulayan Öksüz, “2019 ile yani 4,6 milyar dolar ile yılı kapatabileceğiz. Bu rakamın üzerine de çıkabiliriz” dedi.

REKLAM

EKONOMİ Bakan Pakdemirli duyurdu: 1049 projeye 243 milyon lira hibe

YENİLİKÇİ ÜRÜN SEKTÖRÜ BESLİYOR

Züccaciye sektörünün, aynı zamanda AR-GE’ye en çok yatırım yapan ve UR-GE projelerinden en çok yararlanan sektörlerin başında geliyor. Bu konu hakkında da açıklamalarda bulunan Mesut Öksüz şunları söyledi: “Sektörümüz sürekli inovatif ürünlere ihtiyaç duyuyor. AR-GE yatırımlarına üyelerimizin hepsi önem veriyor. AR-GE yatırımlarımız sayesinde kilogram başına ihracatta 3,45 dolara ulaştık. İhracatta yine 4,6 milyar dolar ihracata imza atacağız. Ancak bizim burada ana hedefimiz ihracatta kilogram başına 4 dolar seviyelerine ulaşabilmek. AR-GE birimi her firmanın kalbi. AR-GE yatırım yapan firma da sektörümüz de ülke ekonomisi de kazanıyor.”

DİJİTAL FUARDA TİCARET 1 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Dünyanın sayılı fuarlarından olan ZUCHEX fuarının 2021’e ertelenmesi ile de bu yıl 16-20 Kasım tarihleri arasında ZUCHEX Sourcing Week olarak gerçekleştirilecek. ZÜCDER desteğiyle dijital bir platform üzerinden yapılacak etkinlikte 1-1,5 milyar dolarlık ticaret hacminin oluşması bekleniyor. ZÜCDER’in online B2B’leri ile Latin Amerika, Afrika, Birleşik Krallık, Hindistan, Japonya, Kanada, Ortadoğu ülkeleri ve daha pek çok ülkenin büyük market zincirleriyle Türk firmaları bir araya gelecek. ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, fuarın dijitalde ilk kez gerçekleşeceğini bildirirken, “Dijital platformdaki bu buluşmaları farklı ülkelerle 2021 yılında da devam ettirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.