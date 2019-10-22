Nakit alışverişte iade yapan müşteriye İBAN dayatması: Zorlama yapılarak başka ürün aldırılıyor

Türkiye’de faaliyet gösteren kurumsal firmanın AVM’deki bir şubesinden alışveriş yapan bir müşteri fişi kontrol ettiğinde kampanyayı yanlış anladığından dolayı ürünü iade etmek istedi. Ancak nakit alışveriş yaptığı halde müşteriye nakit iade yapılamayacağını belirterek bir bankaya ait İBAN numarası istendi. İadenin ise 3 iş günü içinde banka hesabına yapılacağı iletildi.

YA DEĞİŞİM YA DA UZUN PROSEDÜR SÜRECİ

Müşterinin nakit alışveriş yaptığını ve nakit olarak istemesine rağmen mağaza görevlileri dakikalarca müşteriyi oyalayarak ürünü değişim yapmaya yönlendirdi. Dakikalarca iade alınmasını bekleyen müşterinin değişim yapmasını isteyen çalışanlar yapılan alışveriş tutarının iade edilmeden kasada kalmasını sağlıyor.

Mağaza çalışanlarına hangi yasal mevzuata dayanarak böyle yaptıkları sorulduğunda ise bunun şirket prosedürü olduğu belirtildi. Mağazadan alışveriş yapıp iade etmek isteyen ve İBAN numarası olmayan müşteri ise yine dakikalarca bekletilerek bölge müdürünün onay vermesi bekleniyor. İade alamayan müşteri ya ürünü alarak gidiyor ya da değişim yaparak yine alışveriş yapmış oluyor.

FİRMA YETKİLERİ: ŞİRKET PROSEDÜRÜ BÖYLE

Konu hakkında ulaştığımız firma görevlileri de iadelerin banka hesabına yapıldığını ve 3 iş günü içinde yatırıldığını belirterek bunun bir şirket prosedürü olduğunu iletti. Ancak yasal mevzuata uygunluğu konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

ZORLAMA BİR UYGULAMA

TÜKODER Başkanı Aziz Koçal ise konu hakkında yaptığı açıklamada “Herhangi bir ayıplı mal olmadığı sürece nakit alışverişlerdeki tutar nakit olarak yapılır. Ayıplı ürünler inceleme yapıldıktan sonra işleme alınır. Ancak burada zaten müşteri daha mağazadan dışarı bile çıkamamış. Etik olarak nakit iadesi yapılarak müşteri memnuniyeti gözetilmeliydi. Günler sonra para iadesi yaparak müşteriyi zorlama bir uygulama ile seçim hakkı engellenmemeli. Burada müşteri etik olmayan bir şekilde ya değişime yönlendirilmeye ya da bekletilmeye yönlendiriliyor. Burada mağazanın alışveriş tutarını tüketiciye nakit olarak iade etmesi gerekirdi. Banka kartı ya da kredi kartı ile yapılmış olsa zaten onun banka nezdinde bir süreci var ancak nakitte böyle bir duruma bırakmak doğru değil” dedi.