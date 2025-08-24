Yeni Şafak
NASA'nın uzay aracı ‘yıldız tozu’ getirdi

24/08/2025
DHA
NAS Auzay çalışmalarını sürdürüyor
NASA’nın uzay aracının topladığı asteroit tozunda, Güneş’ten daha eski materyaller bulunduğu bildirildi.

NASA’nın Dünya’dan 200 milyon milden daha uzak bir noktadan topladığı asteroit tozunda, Güneş’ten daha eski materyaller bulundu. Bilim insanlarının incelediği Bennu asteroidi örneklerinde, ‘kimyasal olarak ilkel’ olduğu kaydedilen ve ömrünü tamamlamış yıldızların çevresinde milyarlarca yıl önce oluşan yıldız tozu tespit edildi. Araştırmacılar bu örneklerin, Güneş’in oluşumundan önceki evrene ışık tuttuğunu bildirdi.



Arizona Üniversitesi’nden Prof. Jessica Barnes, araştırmayla ilgili değerlendirmesinde, “Verilerimiz Bennu’nun ana asteroitinin, Güneş Sistemi’nin dış kesimlerinde, muhtemelen Satürn yörüngesinin ötesinde oluştuğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.


Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden gezegen bilimci Prof. Sara Russell ise “Güneşimizin doğduğu dönemdeki dış Güneş Sistemi’ne dair eşsiz bir anlık görüntü görüyoruz. Bu tanelerin bazıları milyarlarca yıl boyunca neredeyse hiç bozulmadan kaldı ve gezegenlerin hangi ortamda doğduğunu anlatıyor” dedi.



