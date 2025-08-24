NASA'nın uzay aracı ‘yıldız tozu’ getirdi

NASA’nın Dünya’dan 200 milyon milden daha uzak bir noktadan topladığı asteroit tozunda, Güneş’ten daha eski materyaller bulundu. Bilim insanlarının incelediği Bennu asteroidi örneklerinde, ‘kimyasal olarak ilkel’ olduğu kaydedilen ve ömrünü tamamlamış yıldızların çevresinde milyarlarca yıl önce oluşan yıldız tozu tespit edildi. Araştırmacılar bu örneklerin, Güneş’in oluşumundan önceki evrene ışık tuttuğunu bildirdi.