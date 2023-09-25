NATO üyelerinden savunmaya 1,2 trilyon dolar

NATO üyelerinin savunma sanayii harcamalarının bu yıl yüzde 8,3 artarak 1,2 trilyon doları geçeceği hesaplanıyor. İttifakın savunma harcamaları raporuna göre; silahlanma yarışında aslan payını 860 milyar dolarla ABD alacak. Almanya 68 milyar dolar, İngiltere 65 milyar dolar, Fransa 56 milyar dolar ve İtalya 31 milyar dolar harcayacak.

TÜRKİYE 10’UNCU SIRADA

Türkiye’nin; 2023’te harcamalarını 3 milyar dolar artırarak 16 milyar dolara çıkarması bekleniyor. Böylece Türkiye listede en çok harcama yapacak 10’uncu ülke olarak yer alacak. Son iki yıldır savunma alanında çılgınca yatırım yapan Yunanistan’da ise bu yılki harcamaların düşüşü dikkat çekiyor.

YUNANİSTAN GEVŞEDİ

Komşunun savunma harcamalarının 7 milyar dolar olması öngörülüyor. Atina yönetimi geçen yıl savunma sanayii için 8,4 milyar dolar ayırmıştı.

Listedeki en yüksek harcama artışını ise Macaristan gerçekleştirecek. Macaristan’ın savunma alanındaki harcamaları yüzde 269 yükselişle 3,8 milyar doları bulacak.







