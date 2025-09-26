New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,42 kazançla 46.138,38 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 6.616,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 artışla 22.395,29 puana yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ve Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklere karşın pay piyasalarında, bugün açıklanan ekonomik verilerin ardından açılışta pozitif bir seyir izlendi.





ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde arttı. Söz konusu harcamalar ağustosta son 5 ayın en hızlı artışını kaydetti. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise ağustosta yıllık bazda yüzde 2,7 yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti.





Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttı.

Analistler, beklentilerle uyumlu gelen verilerin çekirdek enflasyonun istikrarlı seyrettiğini gösterdiğini belirtti. Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, işsizlik ve enflasyonun Bankanın hedeflerinden uzaklaşmış olmasına rağmen her iki cephede de daha fazla bozulma riskini sınırlı gördüğünü ifade etti.





Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Trump, dün 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu. Buna göre, tarife oranları, ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünleri için yüzde 100, mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünler için yüzde 50, döşemeli mobilyalar için yüzde 30 ve ağır kamyonlar için yüzde 25 olarak belirlendi. Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek mali yılın bitimine az kala bütçe üzerinde henüz bir anlaşma sağlanamazken Trump, ülkede federal hükümetin Demokratlar yüzünden kapanabileceğini söyledi.



