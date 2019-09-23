Ekonomi Nissan Türkiyeye 1 milyonluk yetki
OTOMOTİV

Nissan Türkiye’ye 1 milyonluk yetki

Nissan Global tarafından Türkiye’ye 9 ülkenin daha sorumluluğu verildi. Nissan Türkiye’nin toplamda 1 milyonluk pazardan sorumlu olacağının altını çizen Genel Müdür Emre Doğueri, “1 milyonluk pazarda yüzde 2,5 pazar pay almış olacağız” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Nissan Qashqai ve Kız Kulesi
Nissan Qashqai ve Kız Kulesi

Dört ay önce göreve gelen Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri geçtiğimiz hafta otomotiv basınıyla bir toplantıda buluştu.

TÜM SEGMENTLERDE NİSSAN BİRİNCİLİĞİ

Emre Doğueri

Nissan’ın Ağustos 2019’u Türkiye’de bulunduğu bütün segmentlerde birinci sırada tamamladığını aktaran Emre Doğueri, toplamda yüzde 15’lik SUV segment pazar payına sahip olduklarını belirtti. Doğueri, Qashqai ile yüzde 17,3 segment payına ulaştıklarının altını çizdi. Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendiren Doğueri, son aylarda faizlerin düşmesinin müşteri talebine pozitif yönde yansıdığını ve Nissan olarak yıllık 400 bin adet satış hedefleri olduğunu belirtirken, “2018’de toplam otomotiv pazarının yüzde 36 küçülmesine rağmen, Nissan Türkiye olarak yüzde 0,6 ek pazar payı aldık ve pazar payımızı yüzde 4,2 gibi bir orana çıkarttık” şeklinde konuştu.

1 MİLYON ADETLİK PAZARI YÖNETECEK

Nissan’ın global olarak toplam 6 bölgede faaliyet gösterdiğini ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu AMI (Afrika, Ortadoğu ve Hindistan) bölgesinin büyük bir pazar olduğunu aktaran Doğueri sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye bir üs konumuna geldi ve 9 ülkenin daha sorumluluğu Nissan Türkiye’ye teslim edildi. Türkiye, Fas, Tunus, Cezayir, Sudan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Türkmenistan ülkelerinin sorumluluğunu aldı. Bu pazarların toplam büyüklüğü 1 milyonu buluyor. Türkiye 2019’da lokalde 13-14 bin adetlik bir satış rakamına ulaşacak. Diğer ülkelerle birlikte bizim sorumluluk sahamızda ise Nissan 25 bin adet otomotiv satmış olacak. 1 milyonluk pazarda yüzde 2,5 pazar payı almış olacağız.”

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LEAF GELİYOR

2020’yi Leaf yılı olarak ilan ettiklerini ve Leaf’i gelecek sene Türkiye’ye getireceklerini belirten Doğueri, “Bugünkü şartlarla elektrikli aracın kesinlikle lider markası olacağız” dedi.

  • Efsane Micra geri dönüyor
  • Haziran ayında 1.3 litre benzinli, 7 ileri DCT ve 1.5 litre dizel, 7 ileri DCT motorlarını ve şanzımanlarını pazara sunduklarını ve oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Emre Doğueri, Nissan Türkiye olarak Kasım 2019’dan itibaren 1.3 benzinli motorlu yeni X-Trail’i müşterilerin beğenisine sunacaklarını belirtti. Doğueri ayrıca, yeni Nissan Micra ile ilgili bilgiler aktararak, ”Yeni Micra’yı, 1.0 litre, 99 beygir motoru ile düz ve otomatik vites olarak, ekim sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene, bir önceki Micra ile 4.6 segment payına ulaşmıştık. Şimdiki hedefimiz yüzde 2,5-3’ler olacak. Gelecek sene eski modelimizin performansına ulaşacağımıza inanıyoruz. Gerek teknolojik anlamda gerekse kullanım kolaylığı ve müşteri beğenisi anlamında dolu bir araç. Yine çok tercih edilen bir model olacağına dair güvenimiz tam” açıklamasında bulundu.

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