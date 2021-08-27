Nitelikli personel için destek talebi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ekonominin temel girdilerinden olan enerjinin üretimi, verimliliği ve Ar-Ge çalışmalarının inovasyon için altyapı sağlayacağını ifade ederek, “Özellikle yenilebilir enerji alanında yüksek mesleki yeterlilikler kazanmış nitelikli personel konusunda işletmelerin desteklenmesi ülkemiz sanayisi için vazgeçilmez önemdedir” dedi.

TİCARETİN YENİ YOL HARİTASI YEŞİL

Kalyon PV Solar Akademi ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASO-SEM) işbirliğiyle Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde nitelikli personel yetiştirilmesi konusunda yol haritasının belirleneceği çalıştayda konuşan Özdebir, dünyada yaşanan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirilmeye çalışılan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılına kadar üretimin her türlü döngüsünde sera gazı etkisinin ve karbon sıfır emisyonun hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Özdebir, söz konusu düzenlenmelerin geleceğe dönük ihracat yol haritasında paradigma değişimine yol açacağını ve köklü değişiklikler getireceğini ifade etti.

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ÖZELLİKLE YENİLENEBİLİR ENERJİDE DESTEK ŞART

Türkiye’nin ihracatının yüzde 50’sini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığını dile getiren Özdebir, “Gelecek on yılda AB ülkeleri başta olmak üzere ihracat yaptığımız ülkelerle rekabet yapabilir. Ucuz enerjinin rekabette belirleyici rolü daha da artacaktır” dedi. Özdebir, ekonominin temel girdilerinden olan enerjinin üretimi, verimliliği ve Ar-Ge çalışmalarının inovasyon için altyapı sağlayacağını belirtti.

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