Nükleerde ilk 10 ülke arasına giriyoruz

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne ilk yakıtın gelmesiyle birlikte nükleer serüvende sınıf atlayan Türkiye, dünyada nükleer güç statüsüne sahip 34’üncü ülke oldu. Önümüzdeki yıllarda Akkuyu’da her biri 1.200 megavat güce sahip 4 reaktörün hizmete alınmasının yanı sıra planlanan Sinop ve İğneada NGS'leri ile 3 santralin toplam kurulu gücü 13 bin 680 megavata ulaşacak. Böylece Türkiye, sıralamada 14 sıra daha tırmanarak ilk 10 ülke arasına girecek. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Akkuyu’ya ilk yakıtın getirilmesiyle birlikte Türkiye’yi nükleer enerji ye sahip ülkeler listesine aldı. Listede Akkuyu, ‘inşaat halinde’ kategorisinde ele alınıyor.

Uğur Çevik.

443 REAKTÖR AKTİF OLARAK ÇALIŞIYOR

Akkuyu, Sinop ve İğneada nükleer güç santrallerinin hizmete alınması ile Türkiye; Kanada, Ukrayna, İngiltere, Almanya, İsveç, İspanya, Belçika, İsviçre, Finlandiya, Slovakya, Belarus, Slovenya ve Hollanda başta olmak üzere 27 ülkeyi geride bırakacak. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Nükleer Birliği ve Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, dünyada 33 ülkede faaliyet gösteren 443 nükleer reaktör bulunuyor. Bunların kurulu gücü ise 400 bin megavat seviyesinde bulunuyor. Dünyada nükleer enerji statüsüne sahip ülkelere bakıldığında kurulu güç açısından ABD lider konumda iken onu Fransa, Çin, Japonya ve Rusya takip ediyor.

TÜRKİYE REKABETÇİ ÜLKE KONUMUNDA

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik, Türkiye’nin 60 yıl önce kazanması gerektiği statüyü, ihtilal, vesayet rejimleri ve ekonomik sıkıntılar sebebiyle ancak şimdi kazandığını söyledi. Çevik, “Bu güce sahip olmak önemli. Çünkü 24 saat 365 gün enerji üretme potansiyeline sahip. Sadece yakıt değişimi esnasında bir kapatılma oluyor. Onun haricinde istediğimiz süre boyunca yüzde 85-90 kapasiteyle enerji üretmeye devam ediyor. Burada kazanılan tecrübeler sayesinde dünya ile rekabet edebileceğiz” dedi.







