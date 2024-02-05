Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Ocak ayında yıllık enflasyonun 64,86, aylık enflasyonun 6,7 olduğunu açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
#Enflasyon
#Ekonomi
#Tüketici Fiyat Endeksi
11 dakika önce
TÜİK, Ocak ayında yıllık enflasyonun 64,86, aylık enflasyonun 6,7 olduğunu açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.