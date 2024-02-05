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Ekonomi

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,7 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

10:02 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:04 - 5/02/2024 Pazartesi
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TÜİK, Ocak ayında yıllık enflasyonun 64,86, aylık enflasyonun 6,7 olduğunu açıkladı.


Ayrıntılar geliyor...

#Enflasyon
#Ekonomi
#Tüketici Fiyat Endeksi
11 dakika önce
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TÜİK yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı! 2024 Ocak ayı enflasyon oranları yüzde kaç oldu?