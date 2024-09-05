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Ekonomi

Okula dönüş 103 bin esnafa yarayacak

Akın Ali Polat
04:00 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:57 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ender Özgün
Ender Özgün

Türkiye'nin e-ticaret platformlarından Hepsiburada, 16 Eylül'e kadar sürecek olan okula dönüş kampanyasını başlattı. Kampanyanın sadece bir indirim dönemi olmadığını, aynı zamanda Türkiye genelindeki 103 bin esnaf ve KOBİ'ye ek gelir fırsatı sunduğunu belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, "Milyonlarca müşterimizi, Türkiye'nin 81 iline yayılan esnaf ve KOBİ'lerimizle bir araya getirerek, ülkemize karşı olan sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz" dedi.

10 BİN LİRA BÜTÇE AYIRIYORLAR

Hepsiburada tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, ailelerin okul alışverişinde karar verirken fiyat-performansın yanında kalite ve ürün güvenliğini de önceliklendirdiği ortaya çıktı. Ailelerin yüzde 58'i fiyat değişimlerine karşı önlem almak isterken, yüzde 37'si kaliteli ürünlere erişmeyi, yüzde 35'i ise bütçelerini kontrollü kullanmayı hedefliyor. Özgün, araştırmanın ayrıca okul alışverişinin genellikle planlı yapıldığını ve ailelerin ortalama 10.000 TL bütçe ayırdığını ifade etti.



#Ticaret
#Ekonomi
#e-ticaret
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