Okula dönüş 103 bin esnafa yarayacak

Türkiye'nin e-ticaret platformlarından Hepsiburada, 16 Eylül'e kadar sürecek olan okula dönüş kampanyasını başlattı. Kampanyanın sadece bir indirim dönemi olmadığını, aynı zamanda Türkiye genelindeki 103 bin esnaf ve KOBİ'ye ek gelir fırsatı sunduğunu belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, "Milyonlarca müşterimizi, Türkiye'nin 81 iline yayılan esnaf ve KOBİ'lerimizle bir araya getirerek, ülkemize karşı olan sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz" dedi.