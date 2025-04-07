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Örenli'de hayat yeniden başladı: Cumhurbaşkanımız bir babanın evladına yapamayacağını yaptı

Örenli'de hayat yeniden başladı: Cumhurbaşkanımız bir babanın evladına yapamayacağını yaptı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:337/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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TOKİ, Örenli Mahallesi’nde 59 hektarlık alanda 168 bloktan oluşan 3 bin 34 konutun yapımı tamamladı.
TOKİ, Örenli Mahallesi’nde 59 hektarlık alanda 168 bloktan oluşan 3 bin 34 konutun yapımı tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alan Adıyaman’ın Örenli Mahallesi’nde 3 bin 34 konutun yapımını 1 yıl içinde tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede Abdurrahman Parlak’ın “Cumhurbaşkanımız bir babanın evladına yapamayacağını yaptı” sözlerini alıntılayarak bölgeden görüntüler paylaştı.

Adıyaman’da 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplam 31 bin 406 konut teslim edildi. Kentte yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplamda 43 bin 573 konut ve iş yeri teslim edilecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Örenli Mahallesi’nde ise 59 hektarlık alanda 168 bloktan oluşan 3 bin 34 konutun yapımı tamamladı. Etap etap teslim edilen konutlarına yerleşen vatandaşlar, yeni evlerinde deprem korkusu olmadan yaşıyor.

"BİZ ÇAMURA BATTIK, DEVLET BİZİ KALDIRDI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede Abdurrahman Parlak’ın “Cumhurbaşkanımız bir babanın evladına yapamayacağını yaptı” sözlerini alıntılayarak bölgeden görüntüler paylaştı.

Yeni evine taşınan Parlak, “Beklediğimizden kat kat iyisi oldu. Devletin güvencesi olmazsa millet yaşayamaz burada” dedi. Bir diğer hak sahibi Yusuf Koçer de sevincini şöyle dile getirdi: Biz çamura battık, devlet bizi kaldırdı. Rahat uyuyorum, rahat kalkıyorum. Bu kadar milleti böyle ayağa kaldırmak, konutları kaldırmak öyle kolay değil. Öyle başarılı bir Cumhurbaşkanı ki Allah razı olsun.

"ARTIK ENKAZ ALTINDA KALMA KORKUSU YOK"

TOKİ konutlarındaki tünel kalıp sisteminin vatandaşlarda güven duygusunu artırdığını vurgulayan Necla Yaman Kaya da, artık deprem korkusu yaşamadıklarını anlattı.

Kaya, "Deprem olacak diyorlar mesela. En azından diyorum ki, olsa bile yıkım olmayacak. Enkaz altında kalma korkusu yok. TOKİ, site tarzı mahalle kurdu. Bu çok büyük avantaj ve burada oturanlar için büyük rahatlık, bulunmaz nimet. Gerçekten gönül rahatlığıyla TOKİ deprem konutlarında oturabiliyoruz" diye konuştu.



#TOKİ
#Murat Kurum
#Abdurrahman Parlak
#Necla Yaman Kaya

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