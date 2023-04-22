Orman ürünlerine barkod sistemi

Ormancılıkta yasa dışılığı azaltmak için kesimi yapılan ve işlenen ağaçlara barkod sistemi getiriliyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman ürünlerinin kolay kayıt altına alınması amacıyla geliştirilen barkod uygulaması hayata geçiyor. Kesilecek ağaçlara dikili damga yerine barkod çakılacak ve dijital ortamda ağacın çapı, hacmi ve durumu ile ilgili bilgiler girilerek Orman Bilgi Sistemi’ne (ORBİS) kayıt edilecek.

MENŞEİ SORGULAMASI

Ağaçlardan elde edilen ürünlerin yaşı, hangi tür ağaç olduğu, nereden geldiği gibi bilgiler barkodlar üzerine işlenecek. Bu kapsamda, son kullanıcı satın aldığı mobilyanın hangi ağaçtan yapıldığını, yaşını ve bölgesini barkodu okutması ile birlikte öğrenebilecek. Uygulama, 2024 yılında ülke genelinde kullanılmaya başlanacak.

HER AŞAMA KONTROL ALTINDA

Kesilecek ağaçlar dikili damga barkodu ile eşleştirilecek. Eski ve yeni sistemler tamamen dijitale aktarılmış olacak. Böylece ağaçtan elde edilen ürünlerin son depolara getirilmesi de kontrol altına alınmış olacak. Kesim alanından bekleme alanına oradan da depolara taşınması süreçlerinde belgelendirme iş ve işlemlerinin tamamı dijital ortamdan yürütülebilecek. Klasik yönteme göre yüzde 50 iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayacak uygulamasıyla ormandaki değişik ağaç türlerinin takip ve kontrolünde hassasiyetin artması ve alıcı kuruluşlara da birçok avantaj sağlaması bekleniyor.







