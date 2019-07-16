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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
OTOMOTİV

Oto ihracatında kayıp minimum

Daralan iç pazara rağmen üretimde ve ihracatta hız kesmeyen Türk otomotiv endüstrisi yılın ilk yarısında 650 bin aded ihracata imza attı. Otomotiv ihracatı aded bazında yüzde 8 azalırken, toplam ihracat dolar bazında yüzde 7 azalarak 15,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) ilk altı aylık verilerine göre, yılın ilk yarısında toplam otomotiv üretimi yüzde 13 azaldı ve 735 bin 62 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplam otomobil üretimi ise yüzde 12 oranında azalarak 492 bin 700 adet oldu.

İÇ PAZAR YÜZDE 45 DARALDI

Ocak-Haziran döneminde toplam pazar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azalarak 200 bin 901 adet olurken, otomobil pazarı ise yüzde 43 azalarak 156 bin 378 adet olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 8, otomobil ihracatı da yüzde 9 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 634 bin 768 adet, otomobil ihracatı ise 419 bin 46 adet düzeyinde gerçekleşti.

ÜRETİMDE ÇARKLAR DURMADI

Ocak-Haziran dönemi verilerine göre, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13, otomobil üretimi ise yüzde 12 oranında azaldı. Bu dönemde toplam üretim 735 bin 62 adet, otomobil üretimi ise 492 bin 700 adet düzeyinde gerçekleşti. İlk altı ayda toplam pazar ise yüzde 45 azalarak 200 bin 901 adet oldu. Otomobil pazarı da yüzde 43 oranında azalarak 156 bin 378 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında ağırlıklı olarak iç pazardaki daralma kaynaklı olarak ticari araç üretimindeki daralma da sürdü. Ocak-Haziran döneminde toplam ticari araç üretimi yüzde 15 seviyesinde azalırken, ağır ticari araç üretimi yüzde 30, hafif ticari araç üretimi yüzde 14 seviyesinde azaldı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Haziran dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 51, hafif ticari araç pazarı yüzde 50 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 56 azaldı.

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  • 15,6 milyar dolarlık ihracat
  • OSD verilerine göre 2019 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 8, otomobil ihracatı yüzde 9 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 634 bin 768 adet, otomobil ihracatı ise 419 bin 46 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam ihracat dolar bazında yüzde 7 azalırken, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine paralel seviyede gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı 15,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 12 azalarak 5,8 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 6 azalarak 5,1 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

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