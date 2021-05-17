Ekonomi Oto kiralamacı 17 bin araç aldı
OTOMOTİV

Oto kiralamacı 17 bin araç aldı

Operasyonel araç kiralama sektörü ilk çeyrekte 4,2 milyar liralık yatırım yaparak 17 bin 100 araç satın aldı. TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’na göre, yılın ilk 3 ayında araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 42,4 milyar TL oldu. Yılın ilk çeyreğinde 2020 sonuna göre yüzde 3,5 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı 254 bin adede düştü.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
​Oto kiralamacı 17 bin araç aldı
Fotoğraf: Arşiv

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’na göre, operasyonel araç kiralama sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 4,2 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10,9’u olan 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı.

EN ÇOK RENAULT TERCİH EDİLDİ

  • Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 42,4 milyar TL oldu. Yılın ilk çeyreğinde 2020 sonuna göre yüzde 3,5 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 254 bin adede düştü. Sektörün 2020 sonundaki araç parkı 263 bin adet olmuştu. Bu yılın ilk çeyreğinde Renault, yüzde 23,2 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 14,9 ile Fiat, yüzde 11,2 ile Volkswagen ve yüzde 11,1 pay ile Ford takip etti.

PARKIN YARISI KOMPAKT SINIF

Söz konusu dönemde sektörün araç parkının yüzde 50,7’si kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 18 pay aldı. Hafif ticari araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Raporda, operasyonel kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların oranı da dikkati çekti.

  • Sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 82,2 ile dizel yakıtlı araçlar oluştururken, benzinli araçların payı yüzde 14,2, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 3,6’ya ulaştı. Otomatik vitesli araçların oranı ise yüzde 66,7’ye yükseldi.

SÖZLEŞMEDE AĞIRLIK 30-42 AYDA

Operasyonel kiralama sektörü, 2021’in ilk 3 ayını kapsayan dönemde ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam etti. Sektörün ilk çeyrekte ödediği vergi tutarı toplamda 2,3 milyar TL’yi buldu. Sektördeki kiralama sürelerine bakıldığında ise yılın ilk çeyreğinde Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 49,4’ünü 30-42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 19,6 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 19,3 oranında tercih edildi.

İnan Ekici
İnan Ekici

KOBİ’LER KİRALIK ARAÇTAN ÇIKIYOR

  • Operasyonel filo kiralamada yüzde 4 düşüş olduğunu belirten TOKKDER Başkanı İnan Ekici, “Sektörün 2020 sonunda 35 bin 900 müşterisi varken, 2021’in birinci çeyreğinde 32 bin 900 müşterisi oldu. Bir miktar KOBİ ölçekli müşteri kiralamadan çıkış yaptı. İşleri artan KOBİ’ler de var tabii ama maalesef Türkiye’deki esnaf, zanaatkârlar ve KOBİ’lerin büyük bir kısmı pandemiden çok negatif etkilendi. Onlar da süresi dolan araçlarını yenilemek yerine araç almamayı ya da azaltmayı tercih etti” dedi. Filolardaki elektrikli ve hibrit araçlarının artışını da değerlendiren Ekici sözlerini şöyle tamamladı: “Pazar araştırmamızın ilk defa bu döneminde elektrikli, hibrit, otogazlı, vb. gibi bir ayrım yaptık. Bu gruplar araştırmamızda daha önce “diğer” kategorisinde yer alıyordu. 2020’nin ilk çeyreği sonunda elektrikli, hibrit ve otogazlı araçlar yüzde 0.7 iken, 2020 yılının sonunda yüzde 2,2 seviyesine ulaşmıştı. 2021 yılının ilk çeyreğinde hibrit ve elektrikli araçların operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 3,6’ya ulaştı.”
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