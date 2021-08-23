Oto kiralamadan 70 bin araç alımı

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2021 yılının ilk yarı sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 8,7 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10,8’i olan 33 bin 400 adet aracı filosuna kattı. Yılın ilk yarısı itibariyle sektörün aktif büyüklüğü 46 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün kiradaki aktif araç sayısı yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 223 bin 178 adet oldu. Sektörün toplam araç sayısı ise 2020 yılı sonuna göre yüzde 7,1 azaldı ve 244 bin adede geriledi.

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FİLO TERCİHİNDE RENAULT BİRİNCİ

Rapora göre, Renault yüzde 23,3 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 14,5’le Fiat, yüzde 11,0’le Volkswagen ve yüzde 10,9’la Ford takip etti. 2018 sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2,9 olan hafif ticari araçların payı ise 2021 yılının ilk yarısında yüzde 4,6’ya yükseldi. Sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 76,5 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 18,1’e çıktı. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 3,6’dan yüzde 5,4’e çıktı.

İnan Ekici

SUV’UN PAYI YÜZDE 6,7

TOKKDER raporuna göre, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 64,3’le birinci sırada yer alırken, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 19,1 ile ikinci sırada geldi. SUV araçlar ise yüzde 6,7 ile üçüncü sırada yer aldı. Rapora göre, sektörün toplam araç parkındaki araçların yüzde 70’ini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı yüzde 30 olarak gerçekleşti.

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KİRALAMA SÜRESİ 30-42 AY BANDINDA

Sektörün 2021 yılının ilk yarısında ödediği vergi tutarı toplamda 4,5 milyar TL’yi buldu. Sektördeki kiralama sürelerine bakıldığında ise, yılın ilk yarısında Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 48,4’ünü 30- 42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü.

6 AYDA 52 BİN FİLO ÇIKMASI 2. ELDE SATILDI

Sektörün 2020’de 73 bin adet aracı ikinci elde sattığını ifade eden TOKKDER Başkanı İnan Ekici, “Bu yılın ilk altı ayında ise sektör 52 bin aracı ikinci elde satışa çıkardı” diye konuştu. Operasyonel kiralama sektörünün araç alımlarına da değinen Ekici, “2021’de çip krizine bağlı bulunurluk sorunu ve pandemiye bağlı olumsuzluklar azalırsa yatırım tutarımız rahatlıkla 20 milyar lirayı bulabilir. 20 milyar liralık alıma gittiğimizde bu rakamın 75 bin adetlere çıkması muhtemel. Ancak ben 70 bin adetlik bir potansiyelimiz olduğunu yani yılı 70 bin adetlerde kapatacağımızı öngörebiliyorum” ifadelerini kullandı.

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