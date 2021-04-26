Oto servisleri zarar yazıyor: Müşteri azalınca aylık 20 bin lira kayıplar oluştu​

Pandemi, yılın ilk çeyreğinde de otomotiv satış sonrası hizmetlerini olumsuz yönde etkilemeye devam etti. 2021’in ilk üç ayı ile ilgili değerlendirmede bulunan TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu, Ocak ve Şubat aylarında servis girişlerinin, pandemi etkisinin henüz yaşanmadığı 2020 yılı Ocak ve Şubat aylarına göre ortalama yüzde 30 düştüğüne dikkat çekti.

Ünal Ünaldı

MALZEME FİYATLARI ARTIŞTA

Bu düşüşteki en büyük etken, hafta sonu kısıtlamaları sebebiyle hafta içi çalışan araç sahiplerinin, bakım ve onarım işlemlerini ertelemesi oldu. Öte yandan kısıtlamaların gevşetildiği Mart ayında ise oto servisleri girişleri, 2019 Mart ayı ortalamalarını yakalayarak önemli bir ivme kazandı. Ciro bazında ilk üç aylık dönemde ortalama yüzde 23 kayıp yaşanmasına karşın, en önemli gider kalemleri olan dövize endeksli boya ve sarf malzemelerinde yüzde 35 artış yaşandığı belirtildi.

HAFTA SONU YASAĞI OTO SANAYİYİ VURDU

TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı, hafta sonunun oto servisleri için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtirken “Hafta sonu kısıtlamalarının gevşetildiği Mart ayında gözle görülür bir hareketlenme yaşanması, bu durumu tekrar kanıtlamış oldu. Fakat vaka sayılarındaki artış ve kısıtlamaların tekrar hayatımıza girmesiyle yılın ikinci çeyreğinden umutlu değiliz. Oto servisleri bu dönemde ciddi zararlar etti. 2019 yılında ortalama 100 bin TL aylık cirosu olan bir oto servisinin cirosu 77 bin TL’ye düştü.

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