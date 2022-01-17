​Oto yan sanayiinin tedariki Türkiye’den: Tedarikte yüzde 25 büyüdük ​

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) geçtiğimiz yılın üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Çip kriziyle birlikte yakın coğrafyalardaki üretimlerin Türkiye’yi tercih ettiğini belirten OSD Başkanı Haydar Yenigün, bunun tedarik sanayisinin ihracatında zıplamaya yol açtığını söyledi.

AVRUPA TEDARİKİNİ TÜRKİYE’DEN SAĞLADI

2021 yılında otomotiv ihracatının yaklaşık 30 milyar dolar civarında olduğunun altını çizen Yenigün, “30’un 18’i ana sanayide, 12’si yan sanayide. Geçmiş yıllara bakarsanız tedarik sanayisinin çok ciddi bir zıplama yaptığını görüyorsunuz. Bunun nedeni de geçtiğimiz yıllarda konuşulan Amerika-Çin didişmesi diyelim. Uzakdoğu’nun belli dönemlerde Covid-19 nedeniyle çok etkilenmesi gibi sebeplerle Batı’daki tedarikçilerin ya da ana firmaların, daha yakın coğrafyalardan tedarik temin etmesine yönelik ihtiyacı. Bu çok değerli bir şey. Ancak bunu kalıcı hale getirmemiz lazım. Yani hayat normale döndüğü zaman, bunun gitme ihtimali var. Onun önüne geçmemiz lazım. Bu fırsatı kalıcı bir fırsat haline getirmemiz lazım. Yıl toplamına bakarsak da toplam ihracatta otomotiv endüstrisi olarak yüzde 13’lük bir payımız var. Geçen yıla göre değerlendirirsek arada 4 milyarlık fark mevcut” açıklamasında bulundu.

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Haydar Yenigün

OTONUN KİLOSUNDA 10,62 DOLAR REKORU

Geçen yıl dünya otomotiv üretiminin 10,3 milyon eksik üretim yaptığının altını çizerek Türkiye’deki üretimi değerlendiren OSD Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracatın kilogram başına değeri 10,62 dolar. Bu, bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Bence bu memleket açısından çok çok iyi bir şey. Çok net söylüyorum bunun 20 dolar olması lazım. 2021’de komple bir duruş yaşamadık. Üretim 1,3 milyon adet gibi bir yere oturdu şu anda. Ocak-Kasım daha Aralık yok içinde, 8,23 milyar dolarlık artı vermiş durumdayız. Pazara baktığınızda; pazar 772 bin adetle kapandı. 2017’deki 1 milyonluk pazara baktığımızda o günden bugüne Türkiye’nin yılda ortalama yüzde 5 büyüdüğünü varsayarsak, bugünlerde 1 milyon 200 bini konuşmamız lazımdı.”

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TARIMIN ÖNEMİ ANLAŞILDI TRAKTÖR SATIŞI YÜKSELDİ

Ağır ticari ve traktördeki yüksek performansı da değerlendiren Haydar Yenigün, “Tarımın önemi hem Türkiye’de hem de dünyada yükseldikçe özellikle traktör pazarında bir artış beklememiz de çok normal. Burada tabii bir miktar Türkiye’deki traktör parkının çok eski, yaşlı ve küçük motorlu traktörler olduğunu da söylemem lazım. Malum yıllar geçtikçe, işler çabuk büyüdükçe, artık traktörlerin güçleri de artıyor. Aynen ağır ticaride zamanında yaşadığımız gibi. Burada da üretim ve pazarı görüyorsunuz” diye konuştu.

YATIRIM HIZ KESMEDİ

Yatırımların hız kesmediğini belirten Yenigün, “Otomotiv sektörü günlük, aylık veya bir yıllık, iki yıllık dalgalanmalardan etkilenmez. Uzun vadeli yatırım yapan bir sektördür. Burada da görüyorsunuz, 658 milyon doların üzerinde ciddi bir yatırım yapmışız 2021 yılında. Bu yatırımların da bence en önemli kısmı yeni model yatırımlarının durmamış olması. İstihdamda artışlar var. Ford Otosan’da bin kişiden fazla istihdam oluştu. Genel anlamda Honda’nın devreden çıkması bile bizim istihdamdaki gelişimimizi etkilemiş durumda değil. Özetle 2021 yılı biz OSD üyelerinin, firmaların başarıyla geçirdiği bir yıl oldu” ifadelerini kullandı.

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Fiyatların yükselişi ham madde ile ilgili

Girdi maliyetlerindeki artışların hâlâ devam ettiğini vurgulayan Yenigün, “Çok sorulan araçların pahalılaşmasının nedeni tabii ki girdi maliyetleri. Sıkıntılar, vergi mevzuatı, doların avronun Türk Lirası karşısındaki hareketliliği ve bunu gibi birçok şey var. Şu anda yüzde 100 ila yüzde 300 bandı dediğimiz zaman bunların her birinin belli miktarlarda araç maliyetlerine etkisi var. Bir araç yüzde 100 sacdan üretilmiyor. Ancak yüzde 20’si sac dediğiniz zaman o yüzde 106 artışın yüzde 20 kadar etkisini görüyorsunuz. Ama diğerlerinde de var maalesef. Özellikle de yerli sac rakamında TL bazındaki artışa dikkat çekmek isterim. Girdi maliyetlerindeki artışlar bir yandan maliyetleri artırdığı gibi bir yandan da bulunurluk konusunda da sıkıntı. 2021’in son çeyreğinde ham madde maliyeti 7 bin dolardı şimdi 9 bin dolar oldu” şeklinde konuştu.

Peugeot SUV 2008

Peugeot 2008 B-SUV’da lider

Peugeot, SUV 2008 modeliyle 2021 yılında yüzde 17’lik pazar payı elde ederek rakiplerini geride bıraktı. Yıl toplamında 8 bin 937 adetlik satış rakamı yakalayan Peugeot SUV 2008, 2021 yılında B-SUV segmentinin lideri oldu. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “SUV 2008 modelimizin B-SUV segmentinde 2021’i lider tamamlaması, sunduğumuz kalitenin bir yansımasıdır. Sürdürdüğümüz başarılı grafiğimizden dolayı gururluyuz. 2021 yılı başarılarımız SUV 2008 ile kısıtlı kalmadı. Buna ek olarak hafif ticari araç segmentinde de başarılı bir yıl geçirerek bir önceki seneye göre satışlarımızda yüzde 41’lik bir artış yakaladık. Bu sınıfta pazar payımızı 1,3 puan artırarak yüzde 5,7’e çıkardık ve hedeflerimize ulaştık. Binek araç segmentinde de 2021 yılı pazar payımız yüzde 5,2 olarak gerçekleşti. Hedefimiz gelecek dönemlerde de başarılarımızı sürdürmek” dedi.



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