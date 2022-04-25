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Ekonomi Otoda çip krizi 2023te bitecek
OTOMOTİV

Otoda çip krizi 2023’te bitecek

Fransız lüks otomotiv temsilcisi DS üretebildiği araçları adeta yok satıyor. Üretimi vuran çip krizinin devam ettiğini ve 2023’te ancak normalleşeceğini belirten DS CEO’su Beatrice Foucher, “Sadece Stellantis olarak değil ancak tüm araç üreticileri, bu çip krizine hazırlıksız yakalandık” itirafında bulundu.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
Otoda çip krizi 2023’te bitecek
Beatrice Foucher

Stellantis ve PSA Grubu’nun premium oyuncusu DS onuncu yaşını kutluyor. Elektrikli araçlar klasmanında gösterdiği başarıları modellerine lüks ve zarafet olarak yansıtan DS’in CEO’su Beatrice Foucher Türkiye’ye ziyarette bulundu. Ziyarette Türkiye otomotiv pazarını ve kendi markasının performansını değerlendiren DS CEO’su Foucher, mevcut modellerde adeta yok sattıklarını belirtti.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK

Üretimlerin hala düşük seviyede seyrettiğini ve talebe yetişemediklerinin altını çizen Foucher, “Sadece Stellantis olarak değil ancak tüm araç üreticileri, bu çip krizine hazırlıksız yakalandık. Bu seviyede ve bu kadar uzun süreli olacağını beklemediğimiz bir gelişmeydi. Biz tüm çip alıcıları arasında çok küçük bir kısım olarak göze çarpıyoruz. Televizyonlar ve elektronik için de kullanılıyor. Dolayısıyla bu büyük krizle karşı karşıya kaldık. Elbette emin olamayız ancak 2023’te bu açıdan daha iyi bir durumda olacağız gibi gözüküyor. Üretim yapılamadığı için bayilerinde boş kaldığını dahi gördük” açıklamasında bulundu.

Otomotiv sektörünü bekleyen yeni tehlike: Çip krizi yanında çerez kalacak
FOTOĞRAF 16
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Elektrikli araçlar beklenenden daha hızlı yaygınlaşıyor.
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Ancak dünyanın hem altyapı hem de kaynak olarak buna yeterince hazır olup olmadığı da tartışma çıkaran konulardan.
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Donanımhaber'de yer alan habere göre; Elektrikli pickup ve SUV modelleriyle dikkat çeken Rivian'ın CEO'su RJ Scaringe, bu konuda sektörü büyük bir krizin beklediği konusunda uyarılarda bulundu.
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Otomotiv dünyası pandeminin şokunu üzerinden atmaya çalışırken çip kriziyle karşı karşıya kaldı.
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Günümüzdeki araçların bilgi-eğlenceden güvenlik sistemine kadar birçok bileşeninde bulunan çiplerdeki tedarik sorunları nedeniyle büyük bir arz sorunu oluştu, oluşmaya da devam ediyor.
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Üstelik bu sorunun etkilerinin önümüzdeki 2023 yılı boyunca hissedileceği belirtiliyor.
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Rivian CEO'su RJ Scaringe ise otomotiv dünyasını bekleyen asıl krizin batarya tedariğinde yaşanacağı konusunda uyarılarda bulundu.
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Yarı iletkenlerdeki nispeten küçük bir arz-talep dengesizliğinin agresif bir satın alma ve stoklama ile sonuçlandığını, nihayetinde hala endüstriyi etkileyen büyük bir kıtlığa yol açtığını belirten Scaringe, aynı şeyin bataryalarda da olacağını ve çip krizinin bu olay karşısında çerez kalacağını dile getirdi.<br><br>
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Bazı üreticiler bunu önceden gördü ve önlem almak için büyük yatırımlar yapmaya başladı.
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Örneğin Tesla, pil hücresi ve diğer elektrikli araç bileşenlerini ürettiği Gigafactory Nevada projesi üzerinde Panasonic ile derin bir ortaklık kurdu.
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Batarya üreticisi ortakları için hammadde temini konusunda da büyük yatırımlar yapan Tesla, sonrasında kendi pil hücrelerini de üretmeye başladı.
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Scaringe, Rivian'ın da benzer bir yaklaşım izlediğini belirterek birçok farklı tedarikçiyle ortaklık yaptıklarını ve sonunda kendi pil hücrelerini üretmeyi de planladıklarını dile getirdi.
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Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede içten yanmalı motorlu araç satmak imkansız hale gelecek.
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Ancak büyük tedarik zincirlerini yönetme konusunda onlarca yıllık deneyime sahip birçok otomobil üreticisi, elektrikli araç üretimi için gereken hammadde ve bileşen tedariğinde ciddi zorluklar yaşıyor.
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Scaringe'e göre bu daha başlangıç. Söz konusu durum, önümüzdeki 20 yıl içerisinde daha da zor bir hal alacak.
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Otomotiv sektörünü bekleyen yeni tehlike: Çip krizi yanında çerez kalacak
Çok sayıda otomobil markası yakın gelecekte dizel ve benzinli araç üretimlerine son vererek tamamen elektrikli modellere geçme hesabı yaparken ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın CEO'su RJ Scaringe ise otomotiv dünyasını bekleyen büyük tehlikeyi dile getirip, çip krizinin bunun yanında çerez kalacağını belirtti.

PİYASADAN BİRDEN KAYBOLDUK

DS Pazarlama ve İletişim Sorumlusu Bastien Schupp ise krizle ilgili şunları söyledi: “Kriz ilk başladığında bütün sektör, neredeyse ilk iki ay, neredeyse pazarın tamamını kaybetti. Sonra ne yapacağımızı biz de öğrendik. Harcamalarda da çok ciddi kısıtlamalara gitmek zorunda kaldık. Genç bir marka olarak bir anda ışığı kapatınca tabii ki o diğer büyük yerleşik markalardan daha çabuk kayboluyorsunuz. Bu anlamda biz de öyle zor bir aşamadan geçtik. Bütün organizasyonu yeniden yapılandırmak zorunda kaldık, harcamalarımızı yeniden yapılandırmak zorunda kaldık.”

Türkiye ilk 5’e girecek

  • DS olarak 41 ülkede 4 farklı modelin satışını yaptıklarının altını çizen DS CEO’su Beatrice Foucher, “Tüm dünyada 450 adet satış noktamız bulunuyor. Satışlarımızın yüzde 85’i Avrupa’da gerçekleşiyor. Türkiye kilit ülkelerden bir tanesi konumunda. Türkiye’de 5 farklı şehirde 6 DS Store ile faaliyet gösteriyoruz. DS markası içerisinde Türkiye 7’nci pazar konumunda, oldukça olumlu ve önemli bir pazar olarak dikkat çekiyor. DS 4 gibi gelecek yeni araçlarımız sayesinde,buradaki hedefimiz Türkiye’deki premium markalar arasında ilk 5 arasında yer almak” diye konuştu.


Kuryeler, motosikleti 255 bin adede taşıdı

  • Türkiye’de motosiklet kullanım oranları Avrupa’nın çok gerisinde olmasına rağmen pandeminin de etkisiyle sektörde son 2 yılda büyüme gözleniyor. Bireyselleşme, doğaya dönüş ve maddi kaygılar kullanıcıyı otomobilden motosiklete yönlendirmeye başladı. Daha ekonomik, daha çevreci ve daha atak olan motosiklet bireylerin ihtiyaç listesinde yerini almaya başladı. Kurye sektörünün de canlanmasıyla hızla büyüyen pazar geçen yıl yüzde 23’lük artışla 255 bin adede ulaştı. Geçtiğimiz yıl 12 bin adet satışa imza atan Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya pazarı şöyle özetledi: “Sürdürülebilir yaşam döngüsüne katkıda bulunmak için markalar elektrikli motosiklet üretmeye başladı. Daha sessiz, karbon emisyonu daha düşük, düşük hacimli araçları günden güne daha fazla trafikte göreceğiz gibi duruyor.”


Otomotiv patentinde Mercedes lider oldu

2021 yılında 168 patent başvurusu ile Türkiye üçüncüsü olan Mercedes-Benz Türk, en fazla yerli patent başvurusu yapan otomotiv şirketi unvanını da elde etti. Mercedes-Benz Türk; Kamyon AR-GE ekibi 76, Otobüs AR-GE ekibi de 92 adet olmak üzere 2021 yılında toplam 168 adet patent başvurusunda bulundu. Bu rakamlar doğrultusunda 2021’de Türkiye’nin en çok yerli patent başvurusunda bulunan üçüncü şirketi olan Mercedes-Benz Türk, en fazla patent başvurusu yapan otomotiv şirketi unvanını da elde etti. Mercedes-Benz Türk, 2014-2021 dönemini kapsayan 8 yıllık süreçte toplam 509 adet patent başvurusu gerçekleştirdi.

i20
i20

Saatler içinde tükendi

Hyundai’nin İzmit’te üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği, en hızlı yerli üretim otomobil i20 N, Türkiye’de satışa sunuldu. Türkiye’de 595 bin liradan otomobilseverlerle buluşan araç, satışa çıktığı gün saatler içinde yok sattı. Hyundai i20 N, 1.6 lt turbo benzinli motorla B segmentine 204 beygir güç getiriyor. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Uzun bir bekleyişten sonra nihayet performanslı modelimizi Türkiye’de satışa sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Hyundai N ailesinin dinamik bir üyesi olan i20 N, göz alıcı bir görünüme sahip. İster yolda ister yarış pistinde olsun, sürüşü çok eğlenceli. Aynı zamanda ülkemizde üretilen en hızlı ve en güçlü otomobile imzamızı attığımız için de oldukça gururluyuz. i20’nin tek amacı, eğlenceli bir sürüş” dedi. Avrupa’dan araca olan talebin oldukça yoğun olduğunu dile getiren Berkel, i20 N modelinde bu yıl için 3 bin 500 adetlik bir üretim hedefi bulunudğunu ve bunun 3 bin 400’ünü ihraç edeceklerini bildirdi.

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