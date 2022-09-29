Otoda çip zararı 100 milyar avro

Otomotivde yaşanan çip krizinin faturası açıklandı. Avrupalı otomotiv üreticilerinin 2021 ve 2022'de 18 milyonluk otomotiv üretim kaybının toplam değeri 100 milyar avroyu buldu. Krizden en çok etkilenen ülke ise otomotiv devlerine ev sahipliği yapan Almanya oldu.
Kovid-19 salgını ile başlayan çip krizinin otomotiv sektörünü faturası ağır oldu. Allianz Trade'nin araştırmasına göre, küresel yarı iletken krizinden en fazla zarar gören sektör otomotiv oldu. Çip krizinin Avrupa otomotiv sektörüne maliyeti 2021 ve 2022 genelinde 100 milyar avroyu buldu.
18 MİLYON OTOMOBİL ÜRETİM KAYBI YAŞADI
Araştırmaya göre, çip krizinin en fazla otomotiv sektörünü etkilemesinin bir başka nedeni ise çip üreticilerinin üretim kapasitelerini bilgisayarlar ve veri merkezleri gibi talebin hızla artışa geçtiği nihai pazarlara kaydırması oldu. Çip sıkıntısı nedeniyle otomobil üretiminin 2019 seviyesinin çok altında kaldığı vurgulanan araştırmanın sonuçlarına göre, sektörün küresel olarak toplam üretim kaybı 18 milyon adedin üzerine çıkmış durumda. Araç üretiminin 2021'te 13 milyonla benzeri görülmemiş seviyelere gerilediği Avrupa'da durumun daha kötü olduğu belirtilen açıklamada, Çin’deki karantina kapanmaları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ortaya çıkan ek tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle üretimdeki toparlanmanın sekteye uğradığı denildi.
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ALMANYA İLK SIRADA
Allianz Trade Türkiye CEO’su Ahmet Ali Bugay, çip sıkıntısının yol açtığı üretim yavaşlamasının Avrupa ekonomisine maliyetini hesaplamak için 2021 ve 2022 üretiminin 2019 seviyeleriyle karşılaştırıldığını belirtti. Hesaplamalarına göre 2021 yılında 50 milyar avronun üzerinde bir kayıp yaşandığını aktaran Bugay, "Bu da bölge GSYH’sinin yüzde 0,4’üne eşit bir rakam. Avrupa’da otomotiv üretiminin 2022 yılında bir kez daha yüzde 1 azalacağını varsayarsak 47 milyar avroluk bir kayıp daha yaşanabilir ve toplam kayıp 98 milyar avroya ulaşabilir. Otomotiv sektörü toplam katma değerin daha büyük bir payını temsil ettiği için Almanya, 2021 ve 2022'de 47,5 milyar avro katma değer kaybıyla en büyük darbeyi aldı" dedi.
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AVRUPA DERS ÇIKARMADI
Allianz Trade Türkiye CEO’su Ahmet Ali Bugay, çözüm için Avrupa’daki desteklerin acil ve makul hedeflere odaklanması gerektiğini vurguladı. Bugay, “2021 yılında dediğimiz gibi, Avrupa’nın yarı iletkenler konusunda özerklik kazanması düşük bir ihtimal. Ancak politika yapıcılar, teşvikleri tüketici elektroniğinden ziyade otomotive odaklayarak, yerli üretimi teşvik ederek ve ortak girişimler başlatarak krizin çözümü için doğru yönde adım atabilirler" ifadelerini kullandı.