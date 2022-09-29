Otoda çip zararı 100 milyar avro

Kovid-19 salgını ile başlayan çip krizinin otomotiv sektörünü faturası ağır oldu. Allianz Trade'nin araştırmasına göre, küresel yarı iletken krizinden en fazla zarar gören sektör otomotiv oldu. Çip krizinin Avrupa otomotiv sektörüne maliyeti 2021 ve 2022 genelinde 100 milyar avroyu buldu.

18 MİLYON OTOMOBİL ÜRETİM KAYBI YAŞADI

Araştırmaya göre, çip krizinin en fazla otomotiv sektörünü etkilemesinin bir başka nedeni ise çip üreticilerinin üretim kapasitelerini bilgisayarlar ve veri merkezleri gibi talebin hızla artışa geçtiği nihai pazarlara kaydırması oldu. Çip sıkıntısı nedeniyle otomobil üretiminin 2019 seviyesinin çok altında kaldığı vurgulanan araştırmanın sonuçlarına göre, sektörün küresel olarak toplam üretim kaybı 18 milyon adedin üzerine çıkmış durumda. Araç üretiminin 2021'te 13 milyonla benzeri görülmemiş seviyelere gerilediği Avrupa'da durumun daha kötü olduğu belirtilen açıklamada, Çin’deki karantina kapanmaları ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ortaya çıkan ek tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle üretimdeki toparlanmanın sekteye uğradığı denildi.

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ALMANYA İLK SIRADA

Allianz Trade Türkiye CEO’su Ahmet Ali Bugay, çip sıkıntısının yol açtığı üretim yavaşlamasının Avrupa ekonomisine maliyetini hesaplamak için 2021 ve 2022 üretiminin 2019 seviyeleriyle karşılaştırıldığını belirtti. Hesaplamalarına göre 2021 yılında 50 milyar avronun üzerinde bir kayıp yaşandığını aktaran Bugay, "Bu da bölge GSYH’sinin yüzde 0,4’üne eşit bir rakam. Avrupa’da otomotiv üretiminin 2022 yılında bir kez daha yüzde 1 azalacağını varsayarsak 47 milyar avroluk bir kayıp daha yaşanabilir ve toplam kayıp 98 milyar avroya ulaşabilir. Otomotiv sektörü toplam katma değerin daha büyük bir payını temsil ettiği için Almanya, 2021 ve 2022'de 47,5 milyar avro katma değer kaybıyla en büyük darbeyi aldı" dedi.

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AVRUPA DERS ÇIKARMADI

Allianz Trade Türkiye CEO’su Ahmet Ali Bugay, çözüm için Avrupa’daki desteklerin acil ve makul hedeflere odaklanması gerektiğini vurguladı. Bugay, “2021 yılında dediğimiz gibi, Avrupa’nın yarı iletkenler konusunda özerklik kazanması düşük bir ihtimal. Ancak politika yapıcılar, teşvikleri tüketici elektroniğinden ziyade otomotive odaklayarak, yerli üretimi teşvik ederek ve ortak girişimler başlatarak krizin çözümü için doğru yönde adım atabilirler" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 16 Elektrikli araçlar beklenenden daha hızlı yaygınlaşıyor. Ancak dünyanın hem altyapı hem de kaynak olarak buna yeterince hazır olup olmadığı da tartışma çıkaran konulardan. Donanımhaber'de yer alan habere göre; Elektrikli pickup ve SUV modelleriyle dikkat çeken Rivian'ın CEO'su RJ Scaringe, bu konuda sektörü büyük bir krizin beklediği konusunda uyarılarda bulundu. Otomotiv dünyası pandeminin şokunu üzerinden atmaya çalışırken çip kriziyle karşı karşıya kaldı. Günümüzdeki araçların bilgi-eğlenceden güvenlik sistemine kadar birçok bileşeninde bulunan çiplerdeki tedarik sorunları nedeniyle büyük bir arz sorunu oluştu, oluşmaya da devam ediyor. Üstelik bu sorunun etkilerinin önümüzdeki 2023 yılı boyunca hissedileceği belirtiliyor. Rivian CEO'su RJ Scaringe ise otomotiv dünyasını bekleyen asıl krizin batarya tedariğinde yaşanacağı konusunda uyarılarda bulundu. Yarı iletkenlerdeki nispeten küçük bir arz-talep dengesizliğinin agresif bir satın alma ve stoklama ile sonuçlandığını, nihayetinde hala endüstriyi etkileyen büyük bir kıtlığa yol açtığını belirten Scaringe, aynı şeyin bataryalarda da olacağını ve çip krizinin bu olay karşısında çerez kalacağını dile getirdi.



Bazı üreticiler bunu önceden gördü ve önlem almak için büyük yatırımlar yapmaya başladı. Örneğin Tesla, pil hücresi ve diğer elektrikli araç bileşenlerini ürettiği Gigafactory Nevada projesi üzerinde Panasonic ile derin bir ortaklık kurdu. Batarya üreticisi ortakları için hammadde temini konusunda da büyük yatırımlar yapan Tesla, sonrasında kendi pil hücrelerini de üretmeye başladı. Scaringe, Rivian'ın da benzer bir yaklaşım izlediğini belirterek birçok farklı tedarikçiyle ortaklık yaptıklarını ve sonunda kendi pil hücrelerini üretmeyi de planladıklarını dile getirdi. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede içten yanmalı motorlu araç satmak imkansız hale gelecek. Ancak büyük tedarik zincirlerini yönetme konusunda onlarca yıllık deneyime sahip birçok otomobil üreticisi, elektrikli araç üretimi için gereken hammadde ve bileşen tedariğinde ciddi zorluklar yaşıyor. Scaringe'e göre bu daha başlangıç. Söz konusu durum, önümüzdeki 20 yıl içerisinde daha da zor bir hal alacak. Otomotiv sektörünü bekleyen yeni tehlike: Çip krizi yanında çerez kalacak Çok sayıda otomobil markası yakın gelecekte dizel ve benzinli araç üretimlerine son vererek tamamen elektrikli modellere geçme hesabı yaparken ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın CEO'su RJ Scaringe ise otomotiv dünyasını bekleyen büyük tehlikeyi dile getirip, çip krizinin bunun yanında çerez kalacağını belirtti. BiP'te paylaş

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