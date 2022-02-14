Otoda gizli talep var: 1 milyon adetlik satış olabilir

Dacia’nın yeni modeli Jogger’ın dünya lansmanı Fransa’nın Nice şehrinde yapıldı. Türkiye’ye yaz sonu gelecek model geniş ailelerin gözdesi olmaya aday. Yeni logo ve yeni motorlarla tüketiciye sunulacak model için Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş açıklamalarda bulundu. Dacia Jogger’ın yaz sonuna sarkmasının kur ve faizlerden kaynaklı olduğunu belirten Çağdaş, ÖTV’de yeni düzenlemelerin gelebileceğine işaret etti.

ÖTV BAREMLERİ GÜNCELLENMELİ

ÖTV baremlerinin güncellenmesinin gerekliliğine işaret eden Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “1-1,5 yıl önce yüzde 45-50 ÖTV bandında satılan araçlar şu anda yüzde 80 ÖTV bandında satılıyor maliyet farkından kaynaklı. ÖTV baremlerinin bir miktar daha yukarı çekilmesi düşüncesindeyim. Bunun yanısıra kur ve faizin öngörülebilir olması da aracı geç getirmemizin sebeplerinden birisi. Yaz aylarında döviz girişiyle birlikte stabilizasyon sağlanabiliyor. Dolayısıyla kur daha öngörülebilir oluyor. Tüm bunların etkisi ve istediğimiz adetleri almamız için yaz sonunu bekleme kararı aldık. Hedefimiz Jogger’i yüzde 60 ÖTV bandında satışa sunmak” dedi.

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Berk Çağdaş

OTODA ÇOK BÜYÜK SAKLI BİR TALEP VAR

Ekonomik etkenlerin vatandaşların araç satın alımında büyük bir rol oynadığını söyleyen Çağdaş, yaşanan enflasyon hareketinin araca ulaşmada sorunlar doğurduğuna dikkat çekti. Çağdaş, “Bu sene bizim pazar beklentimiz 700-750 bin bandında olması. 2021 gibi bir pazar bekliyoruz. Otomotivde adetler bakımından Ocak bunları konuşmak için çok erken. Çünkü yeni motor ve şasi üretimlerinin ancak yapıldığı dönemdir. 38 bin adetlik pazar bir Ocak için Türkiye’de beklentilerin üstünde bile sayılır. Türkiye’de şu anda saklı bir talep var. Kur ve faiz öngörülebilir olduğu takdirde pazar 1 milyon olmaya aday” açıklamasında bulundu.

Otomatik vites seçeneği 2023’te

Dacia Jogger, 5 ve 7 koltuğun yanısıra Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesine sahip. Jogger’da sadece benzinli motor seçeneği sunulacak. Ayrıca aynı motor seçeneğinde LPG entegresi de yapılacak. Sadece manuel vites seçeneğiyle sunulan aracın otomatik versiyonu da 2023 yılını bekliyor. Marka ilk kez hibrit motor seçeneğini de otomatik vitesle getirecek.

Kağan Dağtekin

MG elektriklide Türkiye zirvede

MG Türkiye, Avrupa’nın en fazla elektrikli araç satan ülkesi oldu. Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin, “Avrupa’da 15 ülkede 400 noktada satılan MG’nin elektrikli araç payı en yüksek ülkesinin Türkiye olması bizi çok sevindirdi ve sonuçlar açıklanınca gurur duyduk. ZS EV modelimiz yılın ikinci yarısında yollara çıkmasına rağmen, elektrikli modeller arasında ilk 5’e girmeyi başardı ve satışta olduğu son 6 aya baktığımızda ise en çok tercih edilen ilk 3 elektrikli arasına girmeyi başardı. Ülkemize ilk adımı elektrikli modellerimizle attık. Yeni yıl hedefimiz ise Türkiye’deki İngiliz kökenli otomobil markalarının lideri olmak” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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Ocak’ta 94 bin otomotiv üretimi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2022 yılının Ocak ayı verilerini açıkladı. Bu kapsamda yılın ilk ayında toplam üretim bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 15 azalarak 90 bin 520 adet, otomobil üretimi ise yüzde 31 azalarak, 47 bin 778 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 94 bin 114 adede ulaştı. Otomotiv ihracatı ise 2021’in aynı ayına göre adet bazında yüzde 13 azalarak 67 bin 799 adedi buldu. Otomobil ihracatı da yüzde 27 oranında azalarak, 34 bin 999 adet oldu.

2,2 MİLYAR $’LIK İHRACAT

Ocak ayında otomotiv ihracatı 2021’in aynı ayını göre adet bazında yüzde 13 oranında azalarak 67 bin 799 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 27 oranında azalarak 34 bin 999 adet oldu. Aynı dönemde, traktör ihracatı da yüzde 11 artarak bin 371 adet olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM) verilerine göre, otomotiv sanayii ihracatı Ocak ayında toplam ihracattan aldığı yüzde 13 pay ile ilk sıradaki yerini korudu. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 2,1 milyar doları bulurken, otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 623 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Mercedes’ten 200 yeni istihdam

Türkiye’yi destek üssü olarak konumlandıran Mercedes-Benz 200 yeni istihdama daha imza atacak. Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “2022 yılında yaklaşık 200 kişilik ek istihdam yaratmayı amaçlıyoruz.

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Şükrü Bekdikhan

2022 yılında model yelpazemizi EQS, kompakt sınıftaki SUV modelleri EQA ve EQB ile EQS’in elektrik mimarisine dayanan sportif üst sınıf sedan olan EQE ile genişleteceğiz. 2022’de elektrikli otomobillerimizin toplam satışlarımızın yüzde 10’unu oluşturmasını planlıyoruz” dedi.

Tuğrul Arıkan

Anadolu Isuzu 18. kez şampiyon

Anadolu Isuzu, 2021 verilerine göre midibüs segmentinde 18. kez “ihracat şampiyonu” oldu. Midibüs ve otobüs segmenti ihracatı içindeki payını yüzde 17,2’ye çıkaran şirket, en yüksek seviyeyi yakaladı. Midibüs ihracatında Anadolu Isuzu’nun payı yüzde 52, otobüs segmentinde ise yüzde 10 oldu.Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan “Türkiye’den yapılan toplam otobüs ve midibüs ihracatı 2021’de sektör genelinde yüzde 24 oranında düşerken, Anadolu Isuzu olarak aynı dönemdeki adet bazlı ihracatımızı yüzde 113 oranında artırdık” diye konuştu.