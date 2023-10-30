Otoda talebi doyuramadık

Yeni 508 ve 2008 tanıtımını Bodrum’da gerçekleştiren Peugeot Türkiye, satışa dair iddialı hedeflerini açıkladı . Bu yıla 57 bin satış hedefiyle başladıklarını belirten Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, ilk 9 ayda 59 bin adet satışa imza attıklarını söyledi. Bunu yeniden revize ettiklerini vurgulayan Reyhanoğlu, yeni hedeflerinin 75 bin adet olduğunun altını çizdi.

PAZARDA REKOR KIRDIK

Pazarda bugüne kadar erişemedikleri rakamlara bu yıl ulaştıklarını anlatan Reyhanoğlu, “Pazar yüzde 65 büyümüş iken biz Peugeot Türkiye olarak yüzde 180’in üzerinde büyüdük. SUV liderliğimiz tam gaz devam ediyor. Eylül sonu itibariyle de iki yerli ticari araç üretimi yapan markanın ardından üçüncüyüz. Biz Peugeot Türkiye olarak ülkemizdeki en yüksek satış adetine imza atarak tarihi bir rekor kırdık. Yani özetle tarihi bir yılda biz Peugeot olarak tarih yazıyoruz. Tahmin edilen pazara göre Peugeot’nun payı 6.5’e denk geliyor” ifadelerini kullandı.

147 ÜLKE İÇİNDE 5. SIRAYA ÇIKTIK

Bu başarıların global yönetim tarafından yakından takip edildiğine değinen Reyhanoğlu, “Bu tarihi de sadece kendi ülkemiz sınırları içinde yazmıyoruz. Global CEO’muz Linda Jackson 147 ülke içerisinde Türkiye satış sıralamasında yedinci sırada demişti. Türkiye’yi daha yukarıda görmek istediğini söylemişti. Peugeot Türkiye olarak ilk 9 aydaki performansımızla tüm dünya çapında iki sıra birden yükselmeyi başararak global anlamda en çok Peugeot satılan beşinci ülke konumuna ulaşmayı başardık. Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve Türkiye ilk 5’i oluşturuyor” açıklamasını yaptı.

ALIM İŞTAHI DEVAM EDİYOR

Araç sayısının bollaştığını ve Çinli markalardan kaynaklı rekabetin daha da arttığının altını çizen Peugeot Türkiye Genel Müdürü sözlerine şöyle devam etti: “Bizim gördüğümüz, şu anki ortamda talep hiçbir yere gitmedi, olduğu gibi duruyor. Talepte herhangi bir daralma yok. Tabii ki pazara yeni giren oyuncular var. Tedarikler biraz daha mevcut oyuncular da rahatladı, rekabet arttı. Ama pandemiden bu yana gelen talebi daha doyuramadık. Her ay satışta diğer aydan devreden yüzde 15 talep var. Filo pazarında da doymamış bir talep var.”

2008 VE 508’İ BU YIL 7 BİN ADET SATARIZ

Yeni 2008’in SUV’da liderliğini pekiştireceğini ifade eden Gülin Reyhanoğlu, “2008’den yıl sonuna kadar toplamda 6 bin adet civarı satarız. Yerini aldığı modelle birlikte bugüne kadar 12 bin 500 sattı. Sene sonu toplam 2008 satışı özetle 18 bin 500 adet olacak. 508’de ise toplamda sene sonuna kadar 3 bin adetlik satış hedefimiz var. Bunun bin adedinin yeni 508 olmasını hedefliyoruz” dedi.







