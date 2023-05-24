Otomobil bulamayan motosiklete yöneliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,9 artarak 179 bin 504’e yükseldi. TÜİK’in ilk 4 ay sonunda açıkladığı rakamlara göre otomobil satışları ve motosiklet satışları birbirine yakın seyrederken ulaşım ihtiyacını gidermek isteyen vatandaşların daha fazla arz olmasının yanında fiyatta daha ulaşılabilir olan motosiklete yöneldiği ortaya çıktı.

640 BİN TOPLAM SATIŞIN 235 BİNİ MOTOSİKLET

TÜİK verilerine göre ilk 4 ayda trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı 640 bin 414. Bu rakamın içinde en fazla satışa imza atan 252 bin 819 adetle otomobil oldu. Motosiklet ise 235 bin 394 adet trafik kaydıyla yarışa girdi. Yine ilk 4 ayda 80 bin 831 adet hafif ticari aracın kaydı yapılırken, 71 bin 370 adet kamyon ve traktör trafiğe çıktı.

TRAFİKTEKİ ARAÇ 27 MİLYONU AŞTI

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,93 artarak 25 milyon 594 bin 663’ten 27 milyon 114 bin 311’e yükseldi. Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,6’sını otomobil, yüzde 16,1’ini motosiklet, yüzde 16,1’ini kamyonet, yüzde 7,8’ini traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

2. EL OTOMOBİL 1 MİLYONU GEÇTİ

Devri yapılan toplam 1 milyon 25 bin 170 taşıttan yüzde 69,7’sini otomobil, yüzde 15,8’ini kamyonet, yüzde 8,3’ünü ise motosiklet oluşturdu. Geri kalanlar ise yüzde 2,5’ini traktör, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 1,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oldu. Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 542 bin 904 otomobilin yüzde 36,6’sı dizel, yüzde 34,6’sı LPG’li, yüzde 27,4’ü benzinli, yüzde 1,1’i hibrit, yüzde 0,1’i elektrikli otomobiller olarak kayıtlara geçti.

BENZİNLİ AÇIK ARA LİDER

Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 78,2 artarak 640 bin 414 tane oldu. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 35,3 azalışla 8 bin 701 olarak kaydedildi. Bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 631 bin 713 artış görüldü. Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 otomobilden yüzde 66’sının benzinli, yüzde 20,8’inin dizel, yüzde 9’unun hibrit, yüzde 2,4’ünün elektrikli ve yüzde 1,8’inin LPG’li olduğu belirlendi.







