Otomobil devinden sürpriz karar: Manuel vitesi bırakıyor

Auto Motor und Sport tarafından yayımlanan habere göre, Alman otomobil üreticisi yeni Tiguan’da manuel vites seçeneği tamamen bitecek. Otomotiv devinin bu kararı almasının nedeninin üretim maliyetlerinden tasarruf sağlanması olduğu belirtiliyor.
2023'TEN İTİBAREN PİYASAYA SÜRÜLECEK
Manuel şanzımanların geliştirilmesini durdurarak maliyetlerden tasarruf etmek isteyen Volkswagen, 2023’ten itibaren piyasaya sürülecek olan kompakt SUV modeli 3.nesil Tiguan ile birlikte manuel şanzıman üretimine son verecek.
Diğer Volkswagen modelleri ise manuel şanzımana model değişikliğinin bir parçası olarak kademeli olarak veda edecek.
2030 yılından itibaren Çin, ABD ve Avrupa’nın büyük pazarlarında manuel şanzımanlı bir Volkswagen modeli olmayacağı tahmin ediliyor.
FOTOĞRAF 24
ÖTV indirimlerinde geçtiğimiz günlerde yapılan sürpriz indirim sonrası bazı sıfır modellerde indirim oranı 60 bin TL'ye kadar çıktı.
Sıfır taraftaki indirimden faydalanmak isteyenler bayilere koşarken bu sefer de çip krizi nedeniyle üretimlere verilen aralar sıfır araçta tedarik problemine yol açtı. Bayiye gidip başvuru yapan teslimat için en erken ekim ayına gün aldı.
Tabi sıfır araçta ÖTV indirimi sonrası gözlerin çevrildiği ikinci el araç fiyatları ise sanılanın aksine bir düşüş yaşanmadı. Sıfırlardaki çip sorunu yüzünden bayilerde sıfır araç yeterince bulunmadığından cebinde parası olan ve sıfır km bir otomobil almak isteyen kişi aracı bulamayınca ağustosta ikinci ele yöneldi. Bu da ikinci ele olan talebi artırdı.
En çok satan ikinci el otomobiller incelendiğinde fiyat olarak en düşüğü 106 bin TL, en yükseği 332 bin TL değerinde. İşte Cardata verilerine göre Türkiye’nin en çok satan 20 ikinci el otomobil markası..
2018 Renault Megane 1.5 DCI Touch Sedan Dizel Otomatik 225 bin TL
Fiat Egea 1.3 Multijet Comfortline Sedan Dizel Manuel 151 bin 700
Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT Comfortline Sedan Dizel Otomatik 310 bin 100
2017 Renault Symbol 1.5 DCI Joy Sedan Dizel Manuel 139 bin 930 TL
2016 Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT Comfortline Hatchback Dizel Otomatik 179 bin 300 TL
2017 Renault Clio 1.5 DCI Joy Hatchback Dizel Manuel 145 bin 200
2019 Fıat Egea 1.4 Fire Easy Sedan Benzin Manuel 144 bin TL
2017 Seat Leon 1.6 TDI Start&Stop Style Hatchback Dizel Otomatik 240 bin 500 TL
2012 Ford Fiesta 1.4 TDCI Trend Hatchback Dizel Manuel 106 bin 300 TL
2017 VolkswagenJetta 1.4 TSI BMT Comfortline Sedan Benzin Otomatik 230 bin TL
2015 Fıat Linea 1.3 MultiJet Pop Sedan Dizel Manuel 105 bin 600 T
2017 Ford Focus 1.5 TDCI Trend X Sedan Dizel Otomatik 213 bin 800 TL
2017 Toyota Corolla 1.33 Life Sedan Benzin Manuel 166 bin 300 TL
2016 Volkswagen Golf 1.6 TDI BMT Comfortline Hatchback Dizel Otomatik 236 bin 500 TL
2018 Peugeot 301 1.6 BlueHDI Active Sedan Dizel Manuel 149 bin 800 TL
2016 Dacıa Sandero 1.5 DCI Stepway Hatchback Dizel Manuel 145 bin 200 TL
2016 Skoda Superb 1.6 TDI GreenTec Prestige Hatchback Dizel Otomatik 332 bin TL
2017 Opel Astra 1.6 Edition Plus Sedan Benzin Manuel 159 bin 400 TL
2017 Hyundai Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus Sedan Dizel Otomatik 178 bin 500 TL
2020 Fiat Egea 1.4 Fire Urban Plus Sedan Benzin Manuel 167 bin 900 TL
En çok satan 20 ikinci el otomobil: 105 bin TL'den başlıyor
ÖTV indirimi sonrası sıfır araç için bayilere giden eli boş dönünce yeniden ikinci el otomobile yöneldi. ÖTV sürprizi sonrası beklenenin aksine ikinci el araç fiyatlarında indirim gerçekleşmez iken en fazla satılan 20 ikinci el otomobil markası da belli oldu. Fiyatlar 105 bin TL'den başlayıp 330 bin TL'yi aşıyor. İşte en fazla satılan marka ve modeller..
FOTOĞRAF 15
Edirne'de küçük yaşlardan itibaren otomobillere meraklı olan Onurcan Aksoy, geçen yıl aldığı 1993 model aracı modifiye etmeye karar verdi.
Daha önce benzer bir otomobili daha modifiye ederek Almanya'da yaşayan bir gurbetçiye satan Aksoy, bu kez yaklaşık 80 bin lira masraf yaptı. Dış kaplaması, boyası, motoru, turbosu, koltukları ve ses sistemi dahil yenilenmedik parça bırakmayan Aksoy'un aracı, şimdi görenlerin ilgisini çekiyor.
Kırklareli'de geçen hafta düzenlenen 'araç güzellik' yarışmasında otomobili birinci olan Aksoy Araba merakım, 10 yaşından beri var. İlkokulda arkadaşlarım çiçek, böcek çizerken, ben araba resimleri çiziyordum. O zamandan bugünlere geldik. İlk arabamı 2014'te aldım. Onun rengi de siyahtı. 2014-2015 koşullarına göre modifiye etmeye çalıştım. İlk arabam ve ilk modifiye tecrübem. 2017'de modifiyesini tamamladığım aracı Almanya'ya giden gurbetçi bir arkadaşa sattım. Biraz arkasından üzüldüm. Sonrasında durmadım ve bu aracı aldım diye konuştu.
Son aracına tüm modifiyeleri uyguladığını belirten Aksoy, Ses sistemi, dış kaplaması, içi-dışı, turbosu, motoru birçok aksesuarına, yapılabilecek tüm modifikasyonları uyguladık. Gücümüzün yettiği kadar, emek vererek güzel bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştık. Ortalama 80 bin liraya yakın bir masraf harcadım. O da aracın fiyatı hariç hali. Sadece modifiye ve aksesuar bedeli diye konuştu.
Modifiyenin bir sevda olduğunu belirten Aksoy, Bu bir sevda. Kimi kuşları sever, kimi avcılık, kimi balık sever, ben de bu teneke parçasına gönül verdim. Mutluyum, çünkü bakımını yaptığım zaman, yolda bırakmıyor. İnsanlar çıkar kız arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla akşamları çay kahve içmeye gider, ben ise arabamı yıkarım, ona bakıp otururum, onunla dertleşirim. Benim için bir evlat gibi bir şey dedi.
Arabayı görenlerin çok şaşırdığını söyleyen Aksoy, Kaplaması olsun, süspansiyonu olsun çok ilgilerini çekiyor. Ses sistemi, motoru, gidişi çok şaşırtıyor. İnsanların da artık hoşuna gitmeye başladı. En azından ufak bir çocuk gördüğü zaman hiçbir şey bilmese bile ailesine bizi parmakla gösteriyor. En azından gençleri uyuşturucuya, alkole değil de böyle güzel hobilere özendirmiş oluyoruz. Modifiye bir suç değil, yaşam tarzı. Kötü bir niyetimiz yok, kimseye bir zararımız yok. Bizim tek hobimiz bu teneke parçaları. Satma konusunda çok kararsızım çünkü önceki aracımı sattığımda arkasından çok ağladım. Satarsam şu anda aynı duyguları yaşarım diye endişeliyim. O nedenle çok kararsızım ifadelerini kullandı.
Otomobil tutkunu 93 model aracına 80 bin lira harcayıp, modifiye ettirdi
Otomobil tutkunu 93 model aracına 80 bin lira harcayıp, modifiye ettirdi
Otomobil tutkunu 93 model aracına 80 bin lira harcayıp, modifiye ettirdi
Otomobil tutkunu 93 model aracına 80 bin lira harcayıp, modifiye ettirdi
Otomobil tutkunu 93 model aracına 80 bin lira harcayıp, modifiye ettirdi
Otomobil tutkunu 93 model aracına 80 bin lira harcayıp, modifiye ettirdi
Otomobil tutkunu 93 model aracına 80 bin lira harcayıp, modifiye ettirdi
Otomobil tutkunu 93 model aracına 80 bin lira harcayıp, modifiye ettirdi
Otomobil tutkunu 93 model aracına 80 bin lira harcayıp, modifiye ettirdi
30 bin TL'lik araca 80 bin liralık modifiye yaptırdı
Edirne'de sanayi sitesinde kaporta dükkanı işleten otomobil tutkunu Onurcan Aksoy, ortalama piyasada 30 bin TL'ye satılan 1993 model aracına yaklaşık 80 bin lira masrafla modifiye ettirdi. 'Karadayı' adını verdiği otomobili, 'araç güzellik' birincisi de olan Aksoy, "İnsanlar çıkar kız arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla akşamları çay kahve içmeye gider, ben ise arabamı yıkarım, ona bakıp otururum, onunla dertleşirim. Benim için bir evlat gibi bir şey" dedi.