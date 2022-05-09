Ekonomi Otomotiv bu yıl daha kötü olacak
OTOMOTİV

Otomotiv bu yıl daha kötü olacak

Çip krizi, ham madde sorunu ve lojistik sebeplerden dolayı bu yıl dünyada 5 milyon daha az otomotiv üretimi bekleniyor. Enflasyonla birlikte fiyatı artan otomobillere ulaşımın daha da zor olacağını belirten ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Bu yıl geçen yılı yakalamak büyük başarı olacak” dedi.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
Otomotiv bu yıl daha kötü olacak
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Rusya-Ukrayna savaşı otomotivde dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Çip krizinin üstüne lojistik ve ham madde sorunuyla boğuşan otomotiv sektöründe artan enflasyonla yükselen fiyatların yansıması otomobillere ulaşmada pazar krizi çıkarmaya başladı. Türkiye’de de bunun yansımalarının anında görüldüğünü söyleyen Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, fiyat yükselişiyle birlikte pazarın geçen seneyi yakalayamayacağına işaret etti.

BİTMESİ GEREKEN KRİZ KARMAŞIK HALE GELDİ

Çip krizinin bu yıl çeyrekler itibariyle yavaş yavaş hafiflemesi beklentisinin gerçekleşmediğini vurgulayan ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Rusya-Ukrayna savaşı durumu tamamıyla değiştirdi. Bugün arz ve lojistik kaynaklı problemlerin arttığını görüyoruz. Bu problemler daha kompleks, karmaşık ve büyümüş durumda. Bu sene dünya genelinde yapılan tahminler normal şartlara göre 3-5 milyon adet aracın üretilememesi sonucunu doğuracağını gösteriyor. Arz kaynaklı problemler önümüzdeki seneye de sarkacak” açıklamasında bulundu.

Ali Haydar Bozkurt
Ali Haydar Bozkurt

ARAÇ BULMA SORUNU 2022’DE DE SÜRECEK

Tüm bu verilerle araç bulma sorununun bu yıl da devam edeceğinin altını çizen Bozkurt sözlerini şöyle sürdürdü: “İçerisinde bulunulan ortam, lojistikteki sorunlar ve birden fazla sayıdaki belirleyici etmen nedeniyle 2022 yılında bu durum devam edecek gibi görünüyor. Bu durumda 2022’de en önemli konuların başında Türkiye otomotiv sektöründe ilk gündem maddesi bulunurluk olacaktır. Belirsizlikler sürdükçe 2022 yılı için pazar kapanışı tahmininde bulunmak zorlaşıyor. 2022 yılı iç pazar tahminlerine göre geçen seneki iç pazar adetlerini yakalamak büyük başarı olacaktır. 2023 yılının arzı etkileyen faktörlerin tamamı yönünden bir normalleşme yılı olmasını umuyoruz. Ancak şu an için net bir şey söylemek ne yazık ki zor.”

Otomotivde çip krizi ne zaman bitecek?
EKONOMİ
Otomotivde çip krizi ne zaman bitecek?

Fiyat artışları devam edecek

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın enflasyonist bir ortamla karşı karşıya kaldığını ifade eden Ali Haydar Bozkurt, “Bunun üzerine enerji fiyatlarında ciddi sıçramalar mevcut. Bu durum da enflasyon artış trendinin devam etmesine neden olacak. FED her ne kadar hızlı bir faiz artırımı döngüsüyle bu enflasyonist ortamı dizginlemeye çalışsa da gerek ülkemizde gerek dünyada enflasyonist ortam 2022’de de devam edecek. Bu da ister istemez bütün firmaların, markaların maliyetlerini artıracaktır. Maliyetlerin artması da gerek sıfır kilometre araçlarda gerekse ikinci el araçlarda fiyatların artması ihtimalini yükseltti. Bu durum, araç bulunabilirliğini sıkıntıya sokacaktır” diye konuştu.

Otomotiv sektörünü bekleyen yeni tehlike: Çip krizi yanında çerez kalacak
FOTOĞRAF 16
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Elektrikli araçlar beklenenden daha hızlı yaygınlaşıyor.
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Ancak dünyanın hem altyapı hem de kaynak olarak buna yeterince hazır olup olmadığı da tartışma çıkaran konulardan.
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Donanımhaber'de yer alan habere göre; Elektrikli pickup ve SUV modelleriyle dikkat çeken Rivian'ın CEO'su RJ Scaringe, bu konuda sektörü büyük bir krizin beklediği konusunda uyarılarda bulundu.
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Otomotiv dünyası pandeminin şokunu üzerinden atmaya çalışırken çip kriziyle karşı karşıya kaldı.
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Günümüzdeki araçların bilgi-eğlenceden güvenlik sistemine kadar birçok bileşeninde bulunan çiplerdeki tedarik sorunları nedeniyle büyük bir arz sorunu oluştu, oluşmaya da devam ediyor.
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Üstelik bu sorunun etkilerinin önümüzdeki 2023 yılı boyunca hissedileceği belirtiliyor.
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Rivian CEO'su RJ Scaringe ise otomotiv dünyasını bekleyen asıl krizin batarya tedariğinde yaşanacağı konusunda uyarılarda bulundu.
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Yarı iletkenlerdeki nispeten küçük bir arz-talep dengesizliğinin agresif bir satın alma ve stoklama ile sonuçlandığını, nihayetinde hala endüstriyi etkileyen büyük bir kıtlığa yol açtığını belirten Scaringe, aynı şeyin bataryalarda da olacağını ve çip krizinin bu olay karşısında çerez kalacağını dile getirdi.<br><br>
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Bazı üreticiler bunu önceden gördü ve önlem almak için büyük yatırımlar yapmaya başladı.
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Örneğin Tesla, pil hücresi ve diğer elektrikli araç bileşenlerini ürettiği Gigafactory Nevada projesi üzerinde Panasonic ile derin bir ortaklık kurdu.
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Batarya üreticisi ortakları için hammadde temini konusunda da büyük yatırımlar yapan Tesla, sonrasında kendi pil hücrelerini de üretmeye başladı.
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Scaringe, Rivian'ın da benzer bir yaklaşım izlediğini belirterek birçok farklı tedarikçiyle ortaklık yaptıklarını ve sonunda kendi pil hücrelerini üretmeyi de planladıklarını dile getirdi.
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Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede içten yanmalı motorlu araç satmak imkansız hale gelecek.
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Ancak büyük tedarik zincirlerini yönetme konusunda onlarca yıllık deneyime sahip birçok otomobil üreticisi, elektrikli araç üretimi için gereken hammadde ve bileşen tedariğinde ciddi zorluklar yaşıyor.
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Scaringe'e göre bu daha başlangıç. Söz konusu durum, önümüzdeki 20 yıl içerisinde daha da zor bir hal alacak.
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Otomotiv sektörünü bekleyen yeni tehlike: Çip krizi yanında çerez kalacak
Çok sayıda otomobil markası yakın gelecekte dizel ve benzinli araç üretimlerine son vererek tamamen elektrikli modellere geçme hesabı yaparken ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Rivian'ın CEO'su RJ Scaringe ise otomotiv dünyasını bekleyen büyük tehlikeyi dile getirip, çip krizinin bunun yanında çerez kalacağını belirtti.


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