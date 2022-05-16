Ekonomi Otomotiv sanayii fırsatçılık yapmadı
OTOMOTİV

Otomotiv sanayii fırsatçılık yapmadı

Otomotivde artan fiyatlara OSD Başkanı Cengiz Eroldu cevap verdi. Dünyadaki enflasyona dikkat çeken Eroldu, “Sanayici olarak otomotiv üretiminde bizim maliyetimiz yüzde 15 arttı. Biz sadece bunu yansıttık. Yani kur yüzde 5 artarken niye fiyatlar yüzde 15 arttı sorusu var kamuoyunda. Otomotiv sanayisi hiçbir zaman fırsatçılık yapan bir sanayi olmadı olmaz da” dedi.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
Otomotiv sanayii fırsatçılık yapmadı
Arşiv

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD Başkanı Cengiz Eroldu kamuoyunda oluşan ‘Otomobil fiyatları kurlardan daha hızlı arttı’ algısına cevap verdi.

YALNIZCA MALİYET ARTIŞLARI YANSIDI

Türkiye’de bu yılın ilk 5 ayında otomotiv üretiminde artan maliyetlere dikkat çeken Eroldu, “Aşağı yukarı yüzde 15 gibi bir fiyat artışı oldu baktığınız zaman. Yüzde 5’lik bir avro artışı var. Bunun üzerine yüzde 10’luk hammadde malzeme vardı. Yani şimdi herkes bir de şunu sorguluyor; Ya yani kurlar yüzde 5 artarken niye fiyatlar yüzde 15 arttı sorusu var kamuoyunda. Şimdi aslında otomotiv sanayi hiçbir zaman fırsatçılık yapan bir sanayi olmadı olmaz da” açıklamasında bulundu.

DÜNYA ÜRETİMİNDE BASAMAK ATLADIK

Türkiye’nin dünya otomotiv üretimindeki yerine de değinen Eroldu sözlerini şöyle sürdürdü: “2021’de ticari araç üretiminde Avrupa’da Türkiye artık birinci sıraya yükseldi. Aynı zamanda dünya toplamında da 14’üncülükten 13’cülüğe çıkmış olduk. Yerlilikte otobüs ve minibüslerde yüzde 100. Traktörde de yüzde 100’e yakın seviyelerde. Kamyonda da yüzde 70 gibi bir yerli payımız var.”

TÜRKİYE’NİN İLK ÇEYREKTEKİ KAYBI 200 BİN ARAÇ

Çip krizinin devam ettiğini üstüne başka sorunların da çıktığını anlatan OSD Başkanı, Türkiye’de tüm bu sorunlardan dolayı ilk çeyrekteki kaybının 200 bin araç olduğunu söyledi. Eroldu, dünyada bu rakamın şu ana kadar 2 milyonu bulduğunu belirtti. Eroldu, “Bu sene 13 milyon, gelecek yıl 15 milyon kayıp bekleniyor” diye konuştu.

Cengiz Eroldu
Cengiz Eroldu

Pazar canlanmazsa yatırımcı bulamayız

Türkiye’ye 20 yıldan fazladır otomotiv yatırımı gelmediğini belirten OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Türkiye’nin yeni yatırımı çekmesinde önemli bir kriter kuvvetli bir iç pazarının olması. Biz bunu başaramadıkça Türkiye’de yeni yatırım zor. Asıl teşvik her zaman Türkiye’nin kendisidir. Zaten ihracat projelerinin de iç piyasa destekli olmaması da zor. Yalnızca yüzde 100 ihraç edeceğin bir aracı Türkiye’de yapmanın da büyük bir anlamı olmuyor. Özellikle elektrifikasyon ve bataryalara yakın olman, sattığın yere yakın olman lazım dolayısıyla mutlaka iç piyasa desteği olması lazım burada da en büyük teşvik pazarın kendisi. Bugün Volkswagen konuşuluyor, Türkiye iç pazarı 2 milyon olsa zaten marka kendisi gelecek” şeklinde konuştu.
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Otomotiv sanayii fırsatçılık yapmadı
Ekonomi

Otomotiv sanayii fırsatçılık yapmadı

Otomotivde artan fiyatlara OSD Başkanı Cengiz Eroldu cevap verdi. Dünyadaki enflasyona dikkat çeken Eroldu, “Sanayici olarak otomotiv üretiminde bizim maliyetimiz yüzde 15 arttı. Biz sadece bunu yansıttık. Yani kur yüzde 5 artarken niye fiyatlar yüzde 15 arttı sorusu var kamuoyunda. Otomotiv sanayisi hiçbir zaman fırsatçılık yapan bir sanayi olmadı olmaz da” dedi.

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