Otomotiv sanayii önünü göremiyor

Türk otomotiv sanayisi 2020’ye belirsizliklerle girdi. Geçtiğimiz yıl gelen teşvik ve faiz indirimlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, plan yapamadıkları için bayilerin araç satışı yapamadığını ve bu indirimlerin değerini yeterince bulamadığını vurguladı. Sektörün bu yıl da buna benzer şeyler yaşamaması için önlem alınması gerektiğinin altını çizen OSD Başkanı, plan yapmak için 6 aylık tabloya ihityaç duyduklarını söyledi.

Haydar Yenigün

İNDİRİM VAR ARAÇ YOK

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde gelen teşvik ve indirimlerle birlikte talebin arttığını aktaran Yenigün, “Aralık ayında ne oldu? Aralık ayının çok iyi geçtiğine dair yanlış bir algı var. “Çok araç sattınız işler düzeldi” diye bir durum yok. Zira bir firmanın en son isteyeceği şey pazarda talep varken satacak araçsız kalmasıdır. Çünkü kimse plan yapamadı. Sonuç olarak yüzde 50 daralan bir pazar ile yılı tamamladık. Tabi geçen sene çok önemli teşvikler verildi. En canlısı ÖTV-KDV indirimiydi. Hurda araç teşviki ciddi bir katkıydı. Yılın sonuna doğru faiz indirimleri de gerçekleşti. Ancak her şeye rağmen böyle bir pazarı geride bıraktık. Pazar kırılımlarına baktığımızda, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 42 daralan otomobil pazarı nispeten daha az daralan bir pazar oldu” açıklamasında bulundu.

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HURDA TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

OSD olarak, 2020 yılının sonunda yüzde 18 artışla 580 bin adetlik bir pazar olmaısnı beklediklerini aktaran OSD Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretimin ise yüzde 1 artışla 1 milyon 475 bin adet olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bu kapsamda, 2020’de alınması gereken kısa vadeli önerilerimizi de sıralamak istiyoruz; Otomotive özel sıfır faiz kampanyası yapalım. Sistem kendi kendine üretmeye, çalışmaya başlasın. Hurda teşvikini kapsamını genişleterek sürekli hale getirelim. Vergi yükünü tüm yılı kapsayacak şekilde düşürelim. Devletin vergi gelirini düşürmeden satışları artıralım. Geçen sene öngörü yapamadık, hurda-faiz bunları tahmin edememiştik. Şu anda önümüze baktığımızda gördüğümüz tek şey Mart ayına kadar sürecek olan faiz indirimi. Bunun dışında sektör olarak bir şey göremiyoruz. Hurdanın devam etmesini talep ettik, kabul edilmedi. ÖTV indiriminin kademeli olarak düşürülerek devam etmesi de kabul edilmedi. Dolayısıyla biz planımızı buna göre yaptık. Önümüzdeki süreçte bir teşvik gelirse, otomotiv sanayi olarak bugün teşviki al yarın üret gibi bir durumda değiliz. Bizim en az 6 aylık öngörüler yapmamız gerekiyor.”

TÜM ÜRETİCİLERE TOGG ÖNEMİ ŞART

TOGG ve VW yatırımlarını çok önemli bulduklarını söyleyen OSD Başkanı, “Yeni yatırım çekmek için yapılan şeylerin mevcut yatırımlarını yapmış, riskini almış, üretim ve ihracat yapan firmaları ayrı tutmadan düşünülmesi lazım. Aksi takdirde anne-baba olarak çocuklarımıza farklı davranmış oluruz. TOGG tabi ki bize üye olacak ancak üye olması için seri üretim olması gerekiyor. Şöyle bir prosedürümüz var. Bize başvuruluyor. Biz bilirkişi heyeti kuruyoruz. O ekip gidip, inceleme yapıyor. Yüksek kalitede üretim yapılacağı kanaatinden sonra test edip onaylanıyor” diye konuştu.

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Tarihin en yüksek dış ticaret fazlası

2018 yılında 32,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sanayisinin, 12,7 milyar dolar ihracat fazlası verdiğini hatırlatan OSD Başkanı Haydar Yenigün, “2019 yılında sağladığımız ihracat fazlası ise 17 milyar dolara yaklaşacak. Bu da tarihin en yüksek seviyeye ulaşan otomotiv sanayii dış ticaret fazlası demek. Otomotiv, Türkiye için ülkemiz için yüksek katma değer sağlayan çok önemli bir sektör. 17 milyar dolarlık dış ticaret fazlası da bunu ciddi şekilde bir kez daha gösteriyor. Üretim ve katma değer yaratan bir sektörüz” dedi.