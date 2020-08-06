Otomotiv satışı çığ gibi büyüdü

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın temmuz ayı ile geçen yılın temmuz ayı kıyaslandığında ise 387,5 büyüdü. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9 yükselerek 273 bin 22 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68 bin 447 adede ulaştı.

Hüsamettin Yalçın

EKONOMİ "Sıfır otomobilde talepler ekim-kasım gibi karşılanır''

HAFİF TİCARİ %610 BÜYÜDÜ

Yalnızca temmuz değerlendirildiğinde, 2020 yılı temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı temmuz ayına göre yüzde 387,5 artarak 87 bin 401 adet olarak belirlendi. Otomobil satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350,9 artışla 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 artarak 17 bin 974 adet olarak kayıtlara geçti. Otomobil pazarı temmuz sonunda motor hacmine göre, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 60,6 artarak yüzde 94,8 pay aldı. 2020 yılı temmuz ayı sonunda otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları 137 bin 446 adetle yüzde 50,3 pay alırken, dizel otomobil satışları 114 bin 936 adetle yüzde 42,1 pay aldı.

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Murat Şahsuvaroğlu

SON 5 AYDA 380 BİN SIFIR ARAÇ SATILIR

Otomotivdeki yükselişi değerlendiren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Bugün geldiğimiz noktada, Temmuz ayı satışları da göz önüne alındığında yılın son 5 ayı için 360 ila 380 bin adet bandında sıfır kilometre araç satışı bekliyoruz. Yıl sonunda ise toplam pazarın 710 bin adet seviyelerinde kapanmasını öngörmekteyiz. Bu sene en çok aracı banttan indiren veya en fazla araç ithal edip pazara sunan markalar adeta yok satacaktır” dedi. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ise, “Rekor getiren satışlar ile ekonomiye olan güven tazelenmiştir. Pazarın daha iyi olacağı yönündeki görüşlerimizi korumaktayız” diye konuştu.