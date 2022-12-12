Ekonomi Otomotiv üretimi 1,2 milyonu geçti
OTOMOTİV

Otomotiv üretimi 1,2 milyonu geçti

Türkiye’de otomotiv üretimi, bu yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 210 bin 331 adede çıktı. Toplam otomotiv ihracatı da 876 bin 187 adet ve yüzde 5 artışla 28,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı kamyon üretiminde yüzde 90’la zirveye çıkarken, bu oran otomobil ile hafif ticari araçta yüzde 68, minibüste yüzde 38 ve traktörde yüzde 65 oldu.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
Otomotiv üretimi 1,2 milyonu geçti
Türkiye kamyonda yüzde 90 kapasiteye ulaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-kasım dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 11 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 210 bin 331 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 2 artarak 717 bin 368 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte 1 milyon 255 bin 270 adedi buldu.

KAPASİTE %90’A ULAŞTI

Ocak-kasım döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 25 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 11 yükseldi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 90, otobüs-midibüs grubunda yüzde 38 ve traktörde yüzde 65 seviyesinde gerçekleşti.

876 BİN İHRACAT YAPILDI

  • Ocak-kasım döneminde otomotiv ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 5 artarak 876 bin 187 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 yükselirken, ticari araç ihracatı ise yüzde 12 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 11 artarak 17 bin 13 adet olarak gerçekleşti. Otomotivciler sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ocak-kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 5 artarak 28,3 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 19 artarak 26,9 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 9 oranında arttı.

YERLİ TİCARİ ARAÇ SATIŞI %10 BÜYÜDÜ

Yılın ilk 11 ayında pazar geçen yıla göre paralel seviyede kaldı ve 705 bin 183 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 2 oranında daraldı ve 505 bin 886 adet oldu. İthal hafif ticari araç satışları yüzde 5 azalırken yerli hafif ticari araç yüzde 10 oranında yükseldi. Otomobilde yerli payı yüzde 38, hafif ticaride yüzde 58 olarak gerçekleşti.

Cengiz Eroldu
Cengiz Eroldu

İhracat yaralarını iç pazarla sararız

Dünyadaki krizlerin otomotiv üretimine etkisinin devam ettiğine dikkat çeken OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Küresel enflasyon ile birlikte ihraç pazarlarında talep daralması yaşadık. Küresel raporlar önümüzdeki birkaç yılın da zorlu olacağını öngörüyor. Bu dönemde iç pazarın potansiyeli ortaya çıkarılmalı. Otomotiv sanayii bu süreçte korunmalı” dedi. Eroldu, Türk otomotivinin bu yılı 1,36 milyon üretim ve 1 milyon ihracatla kapatacağını öngördüklerini belirtti.

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