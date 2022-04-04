Otomotivde üretim sorunları büyüyerek devam ediyor: Araç satmak değil tedarik etmek sorun

Otomotiv sektöründe üretimden kaynaklı bulunurluk sorunu güncelliğini korumaya devam ediyor. Çip krizinin ardından başlayan hammadde ve diğer bileşenlerin otomotiv sektörünü zorladığını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tifttik, Kapadokya’da gerçekleşen BMW 2 serisi hibrit ve elektrikli BMW İ4 tanıtımında konuya dair açıklamalarda bulundu.

Hakan Tiftik

SATTIĞIMIZI YERİNE KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ

Üretim aksamalarından dolayı uzun vadeli plan yapılamadığına ve günlük stratejilerin değiştiğine dikkat çeken Tiftik, “Tedarik edeceğimiz adetler sürpriz bir şekilde yarı yarıya bile düşebiliyor. Ayrıca kur tarafında da fiyatlar çok stabil değil. Sattığımız otomobillere baktığımızda aslında fiyatlarımız kur bazında hemen hemen aynı seviyede. TL’ye döndüğümüzde ister istemez dalgalanmaların içine dahil olabiliyoruz. Çünkü araçlar bize ağırlıklı olarak avro ile geliyor. Bu tabloda neredeyse kâr odaklı çalışamıyoruz. Sadece sattığımız aracı yerine koyalım yeter. Araç satmak sorun değil ama almak sorun haline geldi. Şu an araçlar en ucuz döneminde. Hammaddeden kaynaklı daha da zam gelecek” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİ BOŞ DEĞİL DOLU PAKET İSTİYOR

Otomobillerin hala kolay ve hızlı şekilde nakit paraya çevrilen popüler yatırım aracı olduğunu belirten Hakan Tiftik, “Biz bu yüzden boş paket araç satmıyoruz. Müşteri araç aldığında en dolusunu alıyor ki satacağı zaman hem değer kaybetmesin hem de kolaylıkla elden çıkarabilsin. O yüzden getirdiğimiz tüm modellerin en dolusunu getirmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. BMW’nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupe modeli Yeni BMW i4, Türkiye’de yola çıktı. 340 beygir güç ve 430 Nm tork üreten elektrik motoru, otomobili 0’dan 100 km/s hıza sadece 5.7 saniyede ulaştırıyor

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ELEKTRİKLİ SEDAN BMW İ4 1.9 MİLYON LİRAYA GELDİ

Yeni BMW i4 eDrive40, WLTP normlarına göre tam dolu batarya kapasitesiyle 590 km yol kat edebiliyor. Yeni BMW i4 eDrive40 yaklaşık 1.9 milyon liralık fiyat etiketine sahip. i4 M50 ise 544 beygir güç, 795 NM tork değeri sunuyor. 4 tekerden çekişli model 0’dan 100 kilometre hıza da 3.9 saniyede ulaşıyor. Tam şarjla 521 kilometre menzile ulaşabilen model, tam bir hız makinesi olarak karşımıza çıkıyor. M50 için de 2.4 milyon lira ödemek gerekiyor.

YENİ BMW 2 SERİSİNDEN CROSSOVERLARA GÖZDAĞI

BMW 2 Serisi Active Tourer ikinci nesliyle gelen önemli yenilikleri arasında geniş ve çok yönlü iç tasarımı öne çıkıyor. Crossoverlara oldukça yakın tasarımıyla neredeyse X1 ile aynı yüksekliğe sahip. Modelin mild hybrid teknolojisi ile frenleme veya sürüş esnasında otomobilin kinetik enerjisi elektriğe dönüştürülerek bataryada depolanabiliyor. Böylelikle daha düşük emisyon ve yakıt tüketimi elde edilirken ek olarak 19 bg güç ve 55 Nm’lik tork sağlanıyor. 1.5 Litre hacminde benzinli BMW Twinpower Turbo motoru ile birlikte kombine olarak 170 bg güç üreten Yeni BMW 220i Active Tourer, verimli olduğu kadar performansı yüksek bir sürüş de sunuyor. 2 farklı donanımla sunulan aracın başlangıç fiyatı 950 bin lira.

Ali Haydar Bozkurt

Lexus 20 modelle pazara saldıracak

Premium otomobil üreticisi Lexus, marka adına yeni bir dönemin kapılarını açan ikinci nesil NX modelini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. Lexus’un D-SUV modeli NX, 1 milyon 650 bin liradan başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı.

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PREMİUM SINIFTA ATAĞA GEÇİYORUZ

İkinci nesil NX tanıtım toplantısında konuşan Lexus Türkiye Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “5 yıl önce ‘biz farklıyız’ söylemiyle yola çıkmış, rafine ve ayrıcalıklı lüks kavramlarıyla premium segmentin önemli oyuncusu Lexus’u ülkemize kazandırmıştık. Şimdi ikinci 5 yıllık dönemdeyiz ve biz ‘atak planımız’ çerçevesinde adetlerimizi artıracağımız bir sürece giriyoruz. Bu stratejik dönüşüm ürün anlamında Lexus NX ile başlıyor” dedi. Lexus’un 2025’e kadar pazara 20 model süreceğini söyleyen Bozkurt, şöyle devam etti: “Mevcut ürün gamımızla premium segmentin yüzde 11’ine hitap ederken, gelecek olan yeni ürünlerle 2023’ün sonunda bu oranın yüzde 20’ye ulaşmasını hedefliyoruz."

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İkinci el oto satışında kilometreler yükseliyor

Sıfır araçların fiyatlarında yaşanan artışla birlikte, kilometresi yüksek ikinci el araçlara yönelim arttı. İkinci el araç satış platformu arabam.com’un mart ayı ikinci el ilan verilerine göre en çok ilanlar 200 bin - 300 bin kilometre aralığındaki araçlar için verildi. En fazla ilan verilen araçlar, yüzde 7,3 oranı ile 2016 yılına ait modeller oldu. Bunu sırasıyla 2012 ve 2017 model araçlar takip etti. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların yüzde 13,4’ünü oluşturdu. Motor hacmi arttıkça yakıt tüketimi ve MTV miktarları da arttığı için 1.6 altındaki motorların şubat ayında 2.el araç alımında daha çok tercih edildiği gözlemleniyor.

Yerli Egea da hibrit seçeneğine kavuştu

Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea, uzun bir süredir beklenen otomatik vites seçeneğine kavuştu. Dizel otomatiğin yanı sıra hibrit motorla da dikkat çeken model, tüm versiyonları için Türkiye’nin yeni yerli melezi olacak. “Egea Hybrid, sedan, hatchback, cross ve cross wagon gövde tiplerinde nisan ayından itibaren 509 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunduk” diyen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, uzun süredir hibrit yatırımını düşündüklerini söyledi.

Altan Aytaç

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çip ve tedarik sorununun sürdüğünü ifade eden Aytaç, planların artık günlük değiştiğini bu yüzden adet bazında hedef veremediklerini belirtti. Egea Hybrid’in ağırlıklı olarak Avrupa pazarına ihraç edileceğini anlatan Aytaç Çanakkale’de gerçekleşen lansmanda şunları söyledi: “Yeni hibrit modelimiz Avrupa için önemli bir versiyon olacak. İhracat adetlerimizi bu model bazında daha yüksek ayarladık. İç pazarda da yüzde 5 ila 10 arasında bir hedefimiz var.”

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