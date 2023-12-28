Özbekistan’a OSB ihracı

Türkiye, Özbekistan’a tam teçhizatlı OSB yapacak. Başkent Taşkent’e yakın bir bölgeye kurulacak olan organize sanayi bölgesinin yapımında OSTİM imzası olacak. Planlama, altyapı, imar ve inşa sürecinin tamamını OSTİM yürütürken Özbekistan’a kurulacak bu OSB’nin işletmesini de OSTİM üstlenecek. Yapılacak OSB’nin toplam alanı ilk etapta 1 milyon metrekare olarak hesaplanırken bu OSB’deki tahsis işlemleri de OSTİM tarafından yapılacak. 49 yıllığına Türk firma tarafından işletilecek olan sanayi bölgesine Türk yatırımcıların da ilgi göstermesi bekleniyor.

TAM KAPASİTE TESİS

Daha önce Özbekistan Ohangoran bölgesinde kurulan bir OSB’ye danışmanlık yapan OSTİM, başkentte tamamen projelendirme süreci kendisinde olacak bir OSB kuracak. Yeni kurulacak OSB içerisinde firmaların üretimlerinin yanı sıra üreticilerin tüm ihtiyaçlar için de olanaklar sunulacak. Türkiye’nin kuracağı OSB içinde çalışanların çocukları ve OSB’ye eleman yetiştirilmek üzere okul, üniversite, spor alanları ve diğer sosyal aktiviteler için alanlar da bulunacak. OSB içerisinde ayrıca hastane ve diğer hizmetler de yer alacak.

12 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Özbekistan’daki organize sanayi bölgesinin faaliyete geçmesiyle birlikte 12 binden fazla kişiye ekmek kapısı olacak. Kurulacak OSB’nin tam kapasite çalışması ile birlikte bu sayının daha da artırılması hedefleniyor. Ayrıca, Türkiye’den bu OSB’ye giderek üretim yapacak olan firmalar Kazakistan, Tacikistan, Rusya, Kırgızistan ve Türkmenistan'a da gümrüksüz ihracat yapma imkânına da sahip olacak.

Önceki gün yapılan Ekonomik Komisyonu toplantısının ardından detayları netleşen Türk-Özbek sanayi bölgesi başkent Taşkent’e yakın olacak. Öte yandan, 5 milyon metrekare kapalı alana sahip olacak.







