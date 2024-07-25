Özbekistan'ın hedefi 250 bin Türk turist

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Rocket DMC Özbekistan'ın birlikte düzenlediği ‘Özbekistan Destinasyon Tanıtım ve B2B Görüşmeleri’ dün TÜRSAB'ın İstanbul Ofisi'nde yapıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan TÜRSAB Başkan Yardımcısı, Davut Günaydın, “2023 yılında Türkiye’den Özbekistan’a 100 bin turist gitti. Sabah yaptığımız görüşmeler ışığında, bu yıl 250 bin turistin seyahat etmesini hedefliyoruz” dedi. Günaydın ayrıca, “Geçtiğimiz yıl yurt dışına seyahat eden vatandaş sayımız 12 milyon oldu. Acentelerimiz, Özbekistan’a daha fazla turist çekebilir” ifadelerini kullandı.

TİCARETTE 3 MİLYAR DOLARI AŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Etkinlikte söz alan Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov ise, “Özbekistan-Türkiye ilişkileri günümüzde en parlak dönemlerinden birini yaşıyor. Birbiriyle kardeş iki ülkenin potansiyeline inanıyoruz. 2017 yılında Özbekistan’da başlayan reformlar sayesinde Türkiye ile ilişkileri kuvvetlendirdik. Böylece, 5 yıl önce 1 milyar dolar olan ticaret hacmimizi bu sene 3 milyar doları geçmesini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’A SEMERKANT KADAR DEĞER BİÇİYORUZ

Türkiye ile olan ilişkileri kardeşlik hukuku temelinde değerlendir-diklerinin altını çizen Abdunazarov, “Konya bizim için Buhara kadar değerlidir. Bursa'yı Hiva'mız kadar takdir ederiz. Ankara'yı Taşkent kadar severiz, İstanbul'a Semerkant gibi değer biçeriz" diye konuştu. Özbekistan Turizm Ofisi Pazarlama Başkanı Aziz Mirdjalilov da, “Turizm sektörümüzün yıl boyunca gelişimini sağlamak için yeni ürünler geliştiriyoruz. Türkiye hem ortak Türk kültürel mirasımız ve dillerimiz hem de turizmin uzun ve zengin deneyimi nedeniyle Özbekistan için önemli bir ortak” dedi.











